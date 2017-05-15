Чудесное спасение «Кайрата» и другие «отскоки» в обзоре 12-го тура КПЛ

Примерно до 70-й минуты алматинцы валяли дурака на поле. Лишь пропустив к тому времени два мяча, взялись за дело по-настоящему. Им хватило шести минут, чтобы не только отыграться, но и одержать волевую победу. Проигрывать почти выигранные матчи всегда тяжело. Но в этом виноваты сами кокшетаусцы. Излишне прижались к своим воротам, тем самым позволив сопернику себя раскатать. Да еще выдохлись.

Вероятнее всего, этим чудесным спасением кайратовцы на некоторое время отсрочили увольнение Кахабера Цхададзе. В случае поражения, грузинскому специалисту вряд ли бы удалось сохранить свой пост. Слишком «мертвым» выглядела его команда в первом тайме. Понятно, что из строя по причине различных травм выбыли некоторые ведущие игроки. Однако «Кайрат» не красит игра спустя рукава. Благо, соперник попался проходной. Окажись на месте «Окжетпеса» более зубастый клуб, гости вернулись бы домой ни с чем. Очевидно, что кредит доверия у Цхададзе невелик. Еще одна такая невнятная игра, и его, скорее всего, попросят на выход. А пока «Кайрат» набрал 22 очка и поднялся на третье место в таблице. «Окжетпес» с 11 баллами расположился на восьмой строчке.

Если продолжить тему «отскоков», то они пришлись на матчи «Тараз» — «Кайсар», «Атырау» — «Ордабасы». Таразцы после первого тайма уступали в один мяч, а на 60-й минуте остались в меньшинстве. Казалось, что в этот день им не избежать потерь очков. Однако подопечные Воита Талгаева показали характер и вырвали победу с итоговым счетом 2:1. Правда, данный выигрыш не улучшил турнирное положение таразцев (десятое место), но и не позволил конкурентам обойти их в таблице. А кызылординцам остается только посочувствовать. Не сказать, что они сыпятся на глазах, хотя в последних турах заметно сдали и от первой пятерки команд отстали на пять пунктов.

При этом «Атырау» не перестает удивлять. «Нефтяники» не дрогнули и во встрече с «Ордабасы». Более того в первом тайме уступали со счетом 0:1, но после перерыва разбегались и забили два мяча. Словом, были близки тому, чтобы одержать четвертую победу подряд в чемпионате. К их сожалению, южане за пять минут до конца основного времени реализовали пенальти и избежали гостевого поражения (2:2). Так или иначе, с момента прихода на тренерский мостик Сергея Павлова, «Атырау» выдал беспроигрышную серию из пяти туров (три победы, две ничьи) и закрепился на девятой позиции. И это притом что «нефтяникам» не удалось вернуть три очка из-за долгов перед бывшим игроком Джонатосом Рикардо. Шымкентцы благодаря ничьей сохранили за собой вторую строчку в таблице.

Центральная игра тура прошла в столице, где «Астана» принимала «Иртыш». Действующий чемпион на классе забил по голу в каждом из таймов и этим самым воспользовался осечкой «Ордабасы», оторвавшись от южан на четыре балла. Впрочем, нет ничего удивительного в поражении павлодарцев, им по-прежнему не хватает стабильности. Вдобавок свою состоятельность они демонстрируют со средненькими командами, тогда как с прямыми конкурентами в борьбе за медали не справляются.

«Шахтер» в матче с «Акжайыком», наконец-то, оформил вторую победу в премьер-лиге. Причем решающий и красивый мяч провел Айдос Таттыбаев, который за последние три тура отметился уже третьим голом. Не исключено, что со временем карагандинцы выберутся из подвала турнирной таблицы, а заодно помогут своему тренеру Алексею Еременко избежать отставки. Уральцы в очередной раз продемонстрировали, как тяжело им даются выездные матчи — ни одной победы. Может впоследствии им посчастливится прервать безвыигрышную серию, а на данный момент победы куют исключительно в родных стенах.

«Актобе» дома был деклассирован «Тоболом». Подобный поворот событий напрашивался. Ведь «красно-белые» еще не определились с новым тренером после ухода украинского специалиста Игоря Рахаева, что не может не сказаться на настроении и игре футболистов. А исполняющему обязанности главного тренера Игорю Прохницкому, видимо, уже не стать «казахстанским» Массимо Каррерой. В свою очередь костанайцы с пятого места поднялись на четвертое. Впереди у «Тобола» игры с «Окжетпесом», «Таразом» и «Кайсаром». Если и в них будут достигнуты максимальные результаты, то Омари Тетрадзе задержится на своем посту, как минимум, до конца второго круга премьер-лиги, а дальше все будет зависеть от него самого и игры команды.

Напомним, что матчи 13-го тура КПЛ пройдут 20 мая. Встречаются «Кайсар» — «Шахтер», «Кайрат» — «Тараз», «Тобол» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Актобе», «Иртыш» — «Атырау», «Акжайык» — «Астана».