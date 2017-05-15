Чудесное спасение «Кайрата» и другие «отскоки» в обзоре 12-го тура КПЛ
Невероятные матчи по накалу борьбы выдали некоторые клубы в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу. Суперкамбэк совершил «Кайрат» в выездной встрече с «Окжетпесом», передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Примерно до 70-й минуты алматинцы валяли дурака на поле. Лишь пропустив к тому времени два мяча, взялись за дело
Вероятнее всего, этим чудесным спасением кайратовцы на некоторое время отсрочили увольнение Кахабера Цхададзе. В случае поражения, грузинскому специалисту вряд ли бы удалось сохранить свой пост. Слишком «мертвым» выглядела его команда в первом тайме. Понятно, что из строя по причине различных травм выбыли некоторые ведущие игроки. Однако «Кайрат» не красит игра спустя рукава. Благо, соперник попался проходной. Окажись на месте «Окжетпеса» более зубастый клуб, гости вернулись бы домой ни с чем. Очевидно, что кредит доверия у Цхададзе невелик. Еще одна такая невнятная игра, и его, скорее всего, попросят на выход. А пока «Кайрат» набрал 22 очка и поднялся на третье место в таблице. «Окжетпес» с 11 баллами расположился на восьмой строчке.
Если продолжить тему «отскоков», то они пришлись на матчи «Тараз» — «Кайсар», «Атырау» — «Ордабасы». Таразцы после первого тайма уступали в один мяч, а на 60-й минуте остались в меньшинстве. Казалось, что в этот день им не избежать потерь очков. Однако подопечные Воита Талгаева показали характер и вырвали победу с итоговым счетом 2:1. Правда, данный выигрыш не улучшил турнирное положение таразцев (десятое место), но и не позволил конкурентам обойти их в таблице. А кызылординцам остается только посочувствовать. Не сказать, что они сыпятся на глазах, хотя в последних турах заметно сдали и от первой пятерки команд отстали на пять пунктов.
При этом «Атырау» не перестает удивлять. «Нефтяники» не дрогнули и во встрече с «Ордабасы». Более того в первом тайме уступали со счетом 0:1, но после перерыва разбегались и забили два мяча. Словом, были близки тому, чтобы одержать четвертую победу подряд в чемпионате. К их сожалению, южане за пять минут до конца основного времени реализовали пенальти и избежали гостевого поражения (2:2). Так или иначе, с момента прихода на тренерский мостик Сергея Павлова, «Атырау» выдал беспроигрышную серию из пяти туров (три победы, две ничьи) и закрепился на девятой позиции. И это притом что «нефтяникам» не удалось вернуть три очка
Центральная игра тура прошла в столице, где «Астана» принимала «Иртыш». Действующий чемпион на классе забил по голу в каждом из таймов и этим самым воспользовался осечкой «Ордабасы», оторвавшись от южан на четыре балла. Впрочем, нет ничего удивительного в поражении павлодарцев, им
«Шахтер» в матче с «Акжайыком»,
«Актобе» дома был деклассирован «Тоболом». Подобный поворот событий напрашивался. Ведь «красно-белые» еще не определились с новым тренером после ухода украинского специалиста Игоря Рахаева, что не может не сказаться на настроении и игре футболистов. А исполняющему обязанности главного тренера Игорю Прохницкому, видимо, уже не стать «казахстанским» Массимо Каррерой. В свою очередь костанайцы с пятого места поднялись на четвертое. Впереди у «Тобола» игры с «Окжетпесом», «Таразом» и «Кайсаром». Если и в них будут достигнуты максимальные результаты, то Омари Тетрадзе задержится на своем посту, как минимум, до конца второго круга
Напомним, что матчи 13-го тура КПЛ пройдут 20 мая. Встречаются «Кайсар» — «Шахтер», «Кайрат» — «Тараз», «Тобол» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Актобе», «Иртыш» — «Атырау», «Акжайык» — «Астана».
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