Жозе Моуринью: Стартовый состав на финал Лиги Европы уже определил

Накануне «красные дьяволы» уступили столичному клубу со счетом 1:2 и потеряли все шансы на попадание в четверку лучших команд Англии.

«Ситуация выглядела так: на поле вышли две команды, одна из которых была крайне мотивированна и находилась в отличном состоянии, а другая пыталась найти баланс. Нам было непросто, потому что мы выпустили в стартовом составе игроков, которые находились долгое время в лазарете.

После второго пропущенного мяча мы играли лучше, и могли раньше сократить отставание, а то и сравнять счет. Однако, несмотря на поражение, я доволен индивидуальным выступлением каждого игрока. Конечно, пропустить два мяча — не есть хорошо. Нужно не выключаться из борьбы. Ко всему прочему, некоторые игроки «Юнайтед» вышли не на свою привычную позицию, что также сыграло роль.

Да, у нас есть футболисты, которые вышли на матч с «Тоттенхэмом», а до этого играли против «Арсенала» и «Суонси». Но есть и те, кто не сыграл с «Тоттенхэмом». Мы решили предоставить им отдых.

Нет, я не согласен с людьми, которые считают, что тренерский штаб пошел на риск. Понимаете, нам сложно выступать в Лиге Европы и АПЛ, имея в распоряжении всего 15 игроков. Те, кто остался в запасе, выйдут на следующую игру, у них нет никаких травм.

Повторюсь, пропускать два мяча всегда плохо, но для нас было важно, чтобы такие игроки, как Фил Джонс, Крис Смоллинг, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Уэйн Руни получили игровую практику. Сейчас самое главное то, что нет травм. Все здоровы, а это огромный плюс.

Конечно, я анализирую выступление каждого. Мне нужно понять, кто и что может дать в финале Лиги Европы. Возможно, стартовый состав на игру с «Аяксом» я уже определил. Однако, у нас есть еще два матча перед финалом, поэтому все может измениться.

Топ-4? Нет, я не расстроен. Да, мы упустили все шансы на попадание в этот список, но я говорил и говорю вам — у нас в команде слишком много травмированных. Если бы все были в строю, мы бы бились в каждом турнире, но сейчас ситуация обстоит иначе, поэтому мне приходиться ротировать состав и идти на риск, — заключил наставник «красных дьяволов».