«Интер» готов платить Почеттино € 10 млн в год

Аргентинец стал целью номер один после того, как не удалось договориться с наставником «Челси» Антонио Конте и рулевым «Атлетико» Диего Симеоне.

Sky Sport Italia сообщает, что нерадзурри готовы платить Маурисио Почеттино € 10 млн в год. Новый спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини несколько месяцев провёл в Лондоне, где имел возможность пообщаться с окружением Почеттино.

Если специалист всё же решит перебраться в Италию, миланцам придётся выплатить «Тоттенхэму» компенсацию в размере € 5 млн.