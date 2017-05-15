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15 мая 2017, 9:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» готов платить Почеттино € 10 млн в год

Руководство миланского «Интера» всерьёз заинтересовано в услугах главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.

Аргентинец стал целью номер один после того, как не удалось договориться с наставником «Челси» Антонио Конте и рулевым «Атлетико» Диего Симеоне.

Sky Sport Italia сообщает, что нерадзурри готовы платить Маурисио Почеттино € 10 млн в год. Новый спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини несколько месяцев провёл в Лондоне, где имел возможность пообщаться с окружением Почеттино.

Если специалист всё же решит перебраться в Италию, миланцам придётся выплатить «Тоттенхэму» компенсацию в размере € 5 млн.

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