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15 мая 2017, 9:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Игроки киевского «Динамо» умрут на поле за победу над «Шахтёром»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба и пообещал сделать всё для победы над «Шахтёром» в финале Кубка Украины.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение от <span class=error>Олимпика</span> (1:2) в день 90-<span class=error>летия</span> клуба и пообещал сделать всё для победы над Шахтёром в финале Кубка Украины. Увеличить
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«Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против “Олимпика” и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрём на футбольном поле за победу», — цитирует форварда Xsport со ссылкой на программу «Профутбол».

Финал Кубка Украины пройдёт 17 мая в Харькове.

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