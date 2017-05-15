Ярмоленко: Игроки киевского «Динамо» умрут на поле за победу над «Шахтёром»
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками за поражение от «Олимпика» (1:2) в день 90-летия клуба и пообещал сделать всё для победы над «Шахтёром» в финале Кубка Украины.
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«Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против “Олимпика” и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрём на футбольном поле за победу», — цитирует форварда Xsport со ссылкой на программу «Профутбол».
Финал Кубка Украины пройдёт 17 мая в Харькове.
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