Ярмоленко: Игроки киевского «Динамо» умрут на поле за победу над «Шахтёром»

«Спасибо болельщикам за то, что они делают для нас, команда это ценит. Хочу извиниться за матч против “Олимпика” и в принципе за этот чемпионат, который мы провалили. Но у нас есть финал Кубка Украины, и я обещаю, что в среду мы отдадим все силы и умрём на футбольном поле за победу», — цитирует форварда Xsport со ссылкой на программу «Профутбол».

Финал Кубка Украины пройдёт 17 мая в Харькове.