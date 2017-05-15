На классе, можно говорить, разобралась в столице с «Иртышом» «Астана». Тут надо помнить, конечно, много о чем — о короткой скамейке гостей, об их проблемах с финансированием, о выездном для павлодарцев характере встречи…, — однако хозяева победили просто потому, что были лучше. Иртышане сопротивлялись, как могли, активируя все возможные игровые ресурсы, что имеются у этого состава игроков, однако для приобретения турнирных баллов на «Астана Арене» в противостоянии с таким соперником этого оказалось недостаточно. Все по делу.



Подобие триллера разыгралось на том же стадионе несколькими часами ранее. «Окжетпес» вновь дал настоящее сражение «Кайрату». В какой-то момент, когда за чуть более чем 20 минут до финального свистка счет стал 2:0 в пользу кокшетауцев, казалось даже, что минувшее воскресенье по праву может теперь идентифицироваться в отечественном футбольном мире как «Струков день». И тут вдруг «Кайрат» проснулся. И оказалось, что даже пятиминутной активации реальных возможностей этого футбольного коллектива достаточно, чтобы 0:2 трансформировались во вполне удобоваримые для алматинцев 3:2. No, как говорится, comment.



Довольно интересный поединок прошел в Атырау. И одноименная местная команда, и ее гости из Шымкента явно находятся в настоящее время на подъеме. Матч выдался вполне боевым. Проигрывать тут соперникам было совсем не с руки, но никто, собственно, и не собирался этого делать. Хозяева поля смотрелись очень хорошо, и когда во втором тайме они в течение семи минут сначала отыгрались, а затем и вышли вперед, казалось, что нефтяники сумеют уже зацепиться за три очка. Однако чересчур невнятный пенальти, назначенный в ворота атыраусцев в концовке встречи, свел все их усилия в данном направлении в итоге на нет.



Смогли вырвать победу дома с минимальным преимуществом над «Акжайыком» карагандинцы. Справедливости ради, интереснее в этом матче выглядели гости, которые и атаковали больше и острее, и, в целом, игру вели более осмысленную. Но в футболе, как известно, далеко не всегда побеждает тот, кто действительно лучше. Для выигрыша горнякам хватило одного только точного выстрела поймавшего в последнее время кураж Айдоса Таттыбаев, ловко подхватившего мяч на ногу и неотразимо пробившего с лету. «Шахтер» уходит с последнего места в таблице. Надолго ли?..



Все мрачнее и мрачнее в Актобе. Избавившись от наставника, в клубе, похоже, в преддверие открывающегося вскоре летнего трансферного окна, взялись и за некоторых игроков. Всем, кажется, понятно, что корень проблем этого ФК вовсе не в тренерах и футболистах, но время выбирать именно из их числа козлов отпущения там рано или поздно приходит. Пока в «Актобе» с новыми силами продолжают строить системы, которых нет, их команда летит в принципиальнейшем для себя поединке на своем стадионе «Тоболу» со счетом 1:3.



Не менее, пожалуй, впечатляющий, чем у «Кайрата», камбэк удался в минувшем туре «Таразу». Пропустив на исходе первой половины встречи гол от «Кайсара» в раздевалку, по истечении часа игрового времени хозяева поля остались еще и в меньшинстве после того, как вторую за пять минут желтую карточку получил Андрей Горбанец. На удивление, подобный невеселый для них поворот событий таразцев смутил мало. Перестроившись, они заиграли только продуктивнее. Вскоре в ворота гостей влетел ответный мяч, а через пять минут — и победный второй. Кызылординцы же на ренессанс по ходу встречи оказались неспособны.



Все получилось непредсказуемо ожидаемо. В футболе случается и так. Главное, — чтобы не было ожидаемо предсказуемо….