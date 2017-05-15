Венгер останется «канониром»

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Предвкушая этот период, «Газета.Ru» поразмышляла, о ком предстоящим летом больше всего будут писать в прессе в этом контексте, а также вспомнила, какие изменения уже постигли составы некоторых команд, в том числе и российских.

Текущий футбольный сезон в большинстве европейских чемпионатов подходит к своему логическому завершению, и руководители клубов начинают задумываться о том, как осенью будет выглядеть их команда. Скаутские службы предлагают свои варианты усиления, а большие начальники определяются с тем, кто будет футболистов тренировать, ведь от мнения наставников во многом зависит, сколь футболист интересен клубу и сможет ли заиграть на новом для себя месте.

Тренеры.

Диего Симеоне — из «Атлетико» (Мадрид) в «Интер (Милан).

Главным игроком на тренерском рынке в предстоящее межсезонье, скорее всего, станет «Интер»: решать подобные вопросы необходимо и другим топ-клубам, однако именно вокруг миланской команды едва ли не с осени минувшего года кружится какое-то по-настоящему сумасшедшее количество слухов о кандидатуре нового наставника.

На данный момент черно-синими руководит Стефано Векки, тренер молодежного состава, лишь исполняющий обязанности главного в основе миланцев.

От работы с молодыми дарованиями Векки пришлось отрывать вследствие увольнения Стефано Пиоло, в свою очередь сменившего Франка де Бура в ноябре 2016-го. При это сам голландец не проработал с «Интером» и полугода.

Тренерская чехарда не могла не сказаться на турнирном расположении одного из самых титулованных клубов Италии — за несколько туров до окончания внутреннего первенства коллектив идет на восьмом месте в таблице, рискуя остаться даже без Лиги Европы.

Сложившаяся ситуация, естественно, лишь подогревает градус разговоров относительно желания черно-синих заполучить летом топ-специалиста, параллельно с этим окончательно уничтожая сезон.

Первоначально главным — и во многом единственным — кандидатом на пост нового главного тренера нерадзурри назывался главнокомандующий мадридского «Атлетико» Диего Симеоне,

которому вроде бы надоели постоянные пощечины в Лиге чемпионов от соседей из «Реала», а также нежелание/невозможность «матрасников» раскошелиться на усиление состава, что вкупе с практически безграничными финансовыми возможностями в «Интере» делало гипотетический союз специалиста и клуба «на бумаге» близким к идеальному.

Длительные переговоры между сторонами, похоже, действительно велись — об этом в разное время сообщалось не только в желтой прессе, но и в авторитетных изданиях.

Впрочем, чем ближе дело подходило к окончанию весны, тем яснее сам аргентинец давал понять — из Мадрида он в это межсезонье никуда не уедет, несмотря на то, что в какой-то момент его трансфер казался уже делом решенным.

Апогеем истории стало практически официальное обещание Симеоне отвезти «Атлетико» на один из товарищеских турниров в июле — и если словам Диего верить (а особых причин этого не делать фактически нет), то достаточно сложно представить, что в «Интере» готовы вновь дожидаться тренера уже после старта сезона.

Впрочем, нельзя исключать и того, что все это может быть уловкой, и уже спустя пару месяцев именно аргентинский гуру будет налаживать оборону нерадзурри.

Антонио Конте — из «Челси» (Лондон) в «Интер» (Милан) или «Барселону».

Не менее лакомым кусочком тренерского «пирога» в ходе летнего перерыва станет и Антонио Конте, которым усиленно интересуются не только в Милане, но и в Каталонии, где местную «Барселону» со стопроцентной вероятностью в июне покинет Луис Энрике.

Однако ни тем, ни другим заполучить недавнего коллегу героя «Спартака» Массимо Карреры, вероятно, не удастся. После сверхзаслуженной победы «аристократов» в АПЛ.

лондонцы сделают все, чтобы сохранить в своих рядах Конте, на фоне чего постоянные слухи о невероятно щедрых личных предложениях по Антонио из Серии А и Примеры, которые тот готов рассмотреть, кажутся байками.

Арсен Венгер — из «Арсенала» (Лондон) в «Интер» (Милан).

Немало слухов в межсезонье обещает быть и вокруг фигуры Арсена Венгера, возглавляющего «Арсенал» с 1996 (!) года.

По многочисленным сообщениям СМИ, в стане «канониров» очень недовольны французом, методы которого руководители и даже сами игроки считают устаревшими. Отчасти подтверждают это и печальные результаты команды: как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов.

К слову, именно Венгер, согласно инсайдам прессы, должен возглавить все тот же «Интер», если от работы в Милане откажутся (а так, скорее всего, и будет) Конте и Симеоне.

Правда, буквально на днях из Франции пришли противоположные известия — «пушкари» якобы решили дать еще один шанс Арсену и готовы продлить контракт на один год.

Хорхе Сампаоли — из «Севильи» в «Арсенал» (Лондон) или «Барселону»).

При этом сменить многолетнего наставника лондонцев в клубе — конечно, в случае его окончательного ухода, который завершит целую эпоху — вроде бы готов Хорхе Сампаоли, в данный момент работающий в «Севилье».

Его, кстати, также сватают в «Барселону», считая одним из главных претендентов на кресло тренера в команде Лионеля Месси.

Футболисты.

Петар Шкулетич — из «Локомотива» (Москва).

В московском «Локомотиве» вопрос о главном тренере не стоит — Юрий Семин для клуба практически крестный отец, и неудивительно, что его фигура не подвергалась сомнению.

Под руководством опытного специалиста «Локо» пока провел одно трансферное окно, да и то зимнее, поэтому ему еще предстоит построить свою версию команды, а для этого требуется для начала разгрести те контрактные завалы, которые есть в клубе. И Семин начал эту задачу решать.

Первым получил билет на выход нападающий Петар Шкулетич, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне форвард провел 10 матчей и забил два мяча, последний раз появившись на зеленом газоне аж в ноябре 2016 года. Зимой клуб был готов расстаться с нападающим, но желающих платить за него деньги не нашлось.

Люк Уилкшир — из «Динамо» (Москва).

Московское «Динамо» также определилось с первой потерей.

Летом клуб покинет австралийский защитник Люк Уилкшир, у которого истекает срок действия контракта. Стороны приняли решение его не продлевать.

«Все знают, как я люблю «Динамо», как люблю болельщиков клуба. Я всегда буду желать бело-голубым только побед во всех матчах и турнирах, но сам в последний раз выйду на поле в футболке «Динамо».

Наша команда в этом сезоне отлично сделала свое дело, досрочно обеспечив себе золотые медали. После окончания матча с «Шинником» будет вручен чемпионский кубок. Кроме того, знаю, что запланировано чествование ветеранов «Динамо» по случаю 45-летия участия в финале Кубка обладателей Кубков. Хотелось бы, чтобы как можно больше болельщиков разделили радость с командой и ветеранами.

Ну, а я надеюсь услышать еще раз скандирование заполненных трибун «Люк! Люк! Люк!» — заявил Уилшир накануне матча 37-го тура против ярославского «Шинника».

Мехди Бенатиа — из «Баварии» (Мюнхен) в «Ювентус» (Турин).

Из Европы также приходит немало интересных новостей. Так,

марокканский защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа продолжит карьеру в стане «старой синьоры».

Для этого туринский клуб заплатит мюнхенской «Баварии», которой принадлежат права на 30-летнего игрока, 17 млн евро. Контракт опытного защитника с «Юве» уже продлен и рассчитан до 30 июня 2020 года.

Рикардо Родригес — из «Вольфсбурга» в «Милан».

Еще один игрок обороны готов совершить переезд из Германии на Апеннины. Левый защитник «Вольфсбурга» в следующем сезоне будет представлять «Милан». Об этом сообщают местные СМИ.

Клубы уже достигли договоренности о трансфере. Его сумма составит 18 млн евро, что на 4 млн меньше прописанной в его контракте суммы отступных. Однако трансферное соглашение подразумевает некоторые бонусы, которые в случае выполнения условий увеличат доходы «волков» от этого перехода.

С «Миланом» Родригес условия личного контракта также согласовал.

Антонио Рюдигер — из «Ромы» (Рим) в «Интер» (Милан).

А главный противник и заклятый сосед «Милана» «Интер» готовится усилить оборону путем ослабления конкурента. В столичной «Роме» нерадзурри надеются выписать Антонио Рюдигера, сообщает Football Italia. Его трансфер обойдется черно-синим в 40 млн евро.

Также 24-летним игроком интересуется «Манчестер Сити», который предлагает «волкам» на 5,4 млн меньше. Сам футболист со своим будущим пока не определился.

Пепе — из «Реала» (Мадрид) в «Интер» (Милан).

Нерадзурри, по слухам СМИ, действительно решили основательно укрепить линию обороны, что может стать неплохим подспорьем для приглашения все того же Симеоне.

Из «Королевского клуба» они готовы выписать португальского защитника Пепе.

Как утверждает Onda Cero, 34-летний защитник уже провел переговоры с руководством «Интера» и готов подписать контракт на два сезона по схеме «2+1» на сумму €5 млн в год.

Также на опытного защитника претендовали претендовали клубы из чемпионата Китая и даже французский «ПСЖ», где, по утверждению того же источника, он был «одной ногой».

Хамес Родригес — из «Реала» (Мадрид) в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес устал полировать скамейку запасных «сливочных» и в поиске игровой практики подался в чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договоренности с руководством «королевского клуба» о переходе колумбийского хавбека ближайшим летом, сообщает RCN.

По информации радиостанции,

несколько дней назад креативный полузащитник вместе со своим агентом встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом и сообщил, что его не устраивает количество игрового времени, которое он получает.

В нынешнем сезоне Хамес провел в 35 турах чемпионате Испании 20 матчей (из них в основном составе — 12), забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

Гарет Бэйл — из «Реала», Мадрид в «Манчестер Юнайтед».

Другим усилением «красных дьяволов» может стать валлийский полузащитник «сливочных» Гарет Бэйл, сообщает The Independent. Как утверждает источник издания, сейчас вероятность перехода Бэйла в «Реал» с момента его появления в Мадриде велика как никогда.

Правда, неизвестно, насколько сам «Реал» готов расстаться с одной из своих крупнейших звезд. Кроме того, и для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью более приоритетно приобретение французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.