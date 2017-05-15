«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» в дерби в рамках 24-го тура чемпионата Аргентины
«Ривер Плейт» нанес поражение «Бока Хуниорс» в одном из самых известных дерби мирового футбола, которое состоялось в рамках 24-го тура чемпионата Аргентины.
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Поражение не повлияло на лидерство «Бока Хуниорс», в активе которого осталось 49 очков. «Ривер Плейт» провел на одну игру меньше и с 45 баллами занимает третью строчку в турнирной таблице.
Противостояние «Боки» и «Ривер Плейт» считается аргентинским «Суперкласико», а в день матча нередко в городе и на стадионе происходят столкновения между болельщиками.
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