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Нынешний «Ювентус» потрясающе уверен в себе. И намного сильнее своих соперников по чемпионату Италии. С этим глупо спорить. В двух оставшихся матчах с «Кротоне» и «Болоньей» туринцам нужно набрать одно очко. И они его наберут — сто процентов. В очередной раз защитят титул.

Из бывших игроков «Юве» получаются великолепные тренеры. Антонио Конте привел «Челси» к титулу в Англии. Массимо Каррера — чемпион России со «Спартаком». Зинедин Зидан близок к тому, чтобы взять с «Реалом» золото в Испании….

Массимилиано Аллегри за «Юве» не играл, зато, работая в «Милане», становился чемпионом Италии как раз после ничьей в гостях у «Ромы». Дело было в 2011 году.

Хватило бы его команде ничьей и на этот раз. Оформить титул на «Стадио Олимпико» назло 60 тысячам римских болельщиков — это ли не стимул!

К тому же у Лучано Спаллетти, который, скорее всего, в «Роме» на следующий сезон не останется, ужасная статистика против «Ювентуса»: до сегодняшнего дня в его активе была всего одна победа при трех ничьих и 18 поражениях.

Теперь у Спаллетти этих побед две.

Конкретный матч изначально был для «Ромы» важнее. Мотивация «волков» зашкаливала. Ведь потеря очков отбросила бы «волков» со второй строчки, дающей прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. И на ней расположился бы «Наполи», уничтоживший ранее в воскресенье в гостях другой туринский клуб — «Торино». Джо Харт пропустил пять мячей, а его партнеры по команде не отличились ни разу.

И даже отсутствие лучшего на сегодня бомбардира серии А Джеко, получившего травму, «Рому» не смутило. Поводов вспоминать про дисквалификацию Стротмана за симуляцию у болельщиков хозяев тоже было мало.

Да и нет причин грустить о том, что Тотти появился на поле слишком поздно, нет — прощальный матч впереди. Да, после финального свистка Тотти, кажется, был обижен, что даже мяча толком коснуться не успел, руку Спаллетти не пожал, но его самолюбие — тема для отдельной статьи. В этом плане Франческо неисправим.

Но если быть объективным, то нескольких минут игры под овации зрителей было вполне достаточно. Да и улыбка легенды, наблюдающей, как команда обеспечивает победу над грозным соперником, дорогого стоит.

Правда, здесь самое время пояснить, что «Юве» был не так грозен как обычно. По своей воле. Вернее, по воле Аллегри, который решил серьезно обновить состав и дать паузу лидерам перед финалом Кубка против «Лацио», который пройдет на этом же стадионе уже в среду. Против «Ромы» не сыграл Хедира (он травмирован), остались в запасе не набравший форму после повреждения Маркизио, Кьеллини, Барцальи, Дани Алвес, Дибала.

Зато нашлось место в старте Пьяничу. И в этом была дополнительная интрига — босниец провел первый матч на «Стадио Олимпико» против «Ромы», за которую выступал несколько лет. Разумеется, «теплый» прием Пьяничу обеспечили.

В первом тайме «Рома» словно сама не верила, что способна действовать против такого «Юве» с позиции силы. Отдала мяч. Позволяла гостям создавать моменты. Аисамоа пробил в штангу, а вскоре туринцы даже забили — Лемина воспользовался элегантной скидкой Игуаина, от которого оппоненты по привычке ждали не паса, а удара.

Пропущенный гол сыграл «Роме» на руку — так бывает. Буквально сразу римляне отыгрались. Как ни пытался Буффон, проводивший 450-й матч за «Юве» в серии А, спасти команду, но с третьей попытки и все-таки внес мяч в сетку.

С этого момента инициатива перешла к хозяевам окончательно. Но если до перерыва они еще «стеснялись» лететь вперед на полную катушку, то во втором тайме случилось то, что и должно было. Страсть «Ромы», которой нечего было терять, победила порядок «Юве», которому результат был не так уж важен.

Эль-Шаарави забил великолепным ударом низом в дальний угол. Закрутил он мяч так по какой-то сумасшедшей траектории. А вскоре Салах выдал такой изумительный пас Наингголану, что тот просто не имел права промазать мимо дальнего угла.

Выход Дани Алвеса, Дибалы и Маркизио уже не мог изменить ситуацию — «Рома» поймала кураж и спокойно довела дело до победы. И сохранила за собой второе место, что на сегодня — главное.