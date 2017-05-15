«ПСЖ» и «Монако» разгромили соперников в 37-м туре чемпионата Франции по футболу
Футболисты «Пари Сен-Жермен» и «Монако» разгромили своих соперников по 37-му туру чемпионата Франции.
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«ПСЖ» в воскресенье на выезде отправил пять безответных мячей в ворота «Сент-Этьена». По два мяча забили Эдинсон Кавани (2-я и 72-я минуты) и Лукас Моура (38, 78), еще один гол на счету Юлиана Дракслера (90).
В параллельном матче «Монако» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Лилль». Голы в составе победителей забили Радамель Фалькао (6, 69) и Бернарду Силва (45). Автоголом отметился защитник «Лилля» Хуниор Алонсо (89).
После 36 матчей «Монако» набрал 89 очков и
Результаты параллельных матчей:
«Мец» — «Тулуза» — 1:1,
«Кан» — «Ренн» — 0:1,
«Дижон» — «Нанси» — 2:0,
«Нант» — «Генгам» — 4:1,
«Бастия» — «Лорьян» — 2:0,
«Ницца» — «Анже» — 0:2,
«Монпелье» — «Лион» — 1:3,
«Бордо» — «Марсель» — 1:1.
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