«ПСЖ» и «Монако» разгромили соперников в 37-м туре чемпионата Франции по футболу

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«ПСЖ» в воскресенье на выезде отправил пять безответных мячей в ворота «Сент-Этьена». По два мяча забили Эдинсон Кавани (2-я и 72-я минуты) и Лукас Моура (38, 78), еще один гол на счету Юлиана Дракслера (90).

В параллельном матче «Монако» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Лилль». Голы в составе победителей забили Радамель Фалькао (6, 69) и Бернарду Силва (45). Автоголом отметился защитник «Лилля» Хуниор Алонсо (89).

После 36 матчей «Монако» набрал 89 очков и по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице. «ПСЖ» набрал 86 баллов после 37 игр и идет вторым.

Результаты параллельных матчей:

«Мец» — «Тулуза» — 1:1,

«Кан» — «Ренн» — 0:1,

«Дижон» — «Нанси» — 2:0,

«Нант» — «Генгам» — 4:1,

«Бастия» — «Лорьян» — 2:0,

«Ницца» — «Анже» — 0:2,

«Монпелье» — «Лион» — 1:3,

«Бордо» — «Марсель» — 1:1.