«Анже» выиграл матч Лиги 1 впервые за два месяца, «Лион» победил «Монпелье»

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Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Отличились Шейк Ндойе и Карл Токо Экамби. «Анже» одержал первую победу в турнире с 18 марта, когда дома разгромил «Генгам» (3:0).

В других матчах «Дижон» победил «Нанси» (2:0), «Генгам» проиграл «Нанту» (1:4), «Ренн» выиграл у «Кана» (1:0), «Лорьян» уступил «Бастии» (0:2), «Лион» оказался сильнее «Монпелье» (3:1), «Бордо» сыграл вничью с «Марселем» (1:1), а «Метц» — с «Тулузой» (1:1).