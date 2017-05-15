«Рома» прервала 16-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» в чемпионата Италии по футболу

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В составе хозяев забитыми мячами отметились Даниэле Де Росси (25-я минута), Стефан Эль-Шаарави (56) и Раджа Наингголан (65). У гостей отличился Марио Лемина (21).

«Рома» прервала беспроигрышную серию «Ювентуса» в первенстве страны, которая составляла 16 матчей.

В турнирной таблице «Ювентус» за два тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 85 очков. У ближайшего преследователя, «Ромы», в активе 81 очко. Третьим идет «Наполи», который ранее в воскресенье на выезде разгромил «Торино» со счетом 5:0, в активе клуба 80 очков.

В следующем туре «Ювентус» 21 мая примет «Кротоне», «Рома» днем ранее на выезде встретится с «Кьево».