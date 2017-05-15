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15 мая 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Рома» прервала 16-матчевую беспроигрышную серию «Ювентуса» в чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Ювентус» проиграл «Роме» со счетом 1:3 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.

Столичный клуб отстает от лидирующих <span class=error>туринцев</span> на четыре очка за два тура до окончания первенства. Увеличить
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В составе хозяев забитыми мячами отметились Даниэле Де Росси (25-я минута), Стефан Эль-Шаарави (56) и Раджа Наингголан (65). У гостей отличился Марио Лемина (21).

«Рома» прервала беспроигрышную серию «Ювентуса» в первенстве страны, которая составляла 16 матчей.

В турнирной таблице «Ювентус» за два тура до конца чемпионата продолжает лидировать, набрав 85 очков. У ближайшего преследователя, «Ромы», в активе 81 очко. Третьим идет «Наполи», который ранее в воскресенье на выезде разгромил «Торино» со счетом 5:0, в активе клуба 80 очков.

В следующем туре «Ювентус» 21 мая примет «Кротоне», «Рома» днем ранее на выезде встретится с «Кьево».

14.05.2017 21:45 основной раунд: 36-й тур Olimpico
Рома 3:1 Ювентус
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Массимилиано Аллегри
Голы
25′ Даниэле Де Росси 16
56′ Стефан Эль-Шаарави (Р. Наингголан) 92
65′ Раджа Наингголан (М. Салах) 4
18 Марио Лемина (Г. Игуаин) 21′
Составы
Войчех Щенсны 1
Антонио Рюдигер 2
Эмерсон 33
46′ Федерико Фасио 20
Константинос Манолас 44
Стефан Эль-Шаарави 92
60′ Леандро Паредес 5
50′ Даниэле Де Росси 16
90′ Мохамед Салах 11
Франческо Тотти 10
78′ Раджа Наингголан 4
Гильерме Жуан Жезус 3
70′ Диего Перотти 8
Клеман Гренье 7
1 Джанлуиджи Буффон
22 Квадво Асамоа
4 Мехди Бенатиа 89′
19 Леонардо Бонуччи
5 Миралем Пьянич
18 Марио Лемина
9 Гонсало Игуаин 90+2′
17 Марио Манджукич
26 Штефан Лихтштайнер 64′
23 Дани Алвес
27 Стефано Стураро 69′
21 Пауло Дибала
7 Хуан Куадрадо 77′
8 Клаудио Маркизио
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 5
5 Угловые 6
9 Фолы 6
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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