«Реал» разгромил «Севилью»
Команда Зинедина Зидана выиграла в последнем домашнем матче сезона и находится в четырех очках от чемпионского титула.
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Матч «Реала» против «Севильи» выглядел ключевым в борьбе за чемпионство после того, как «Барселона» выиграла класико и приблизилась к команде Зинедина Зидана. На тот момент впереди у «Реала» оставалось шесть матчей, и из всех них самым потенциально сложным был поединок против «Севильи» — обладателя четвертой строчки в турнирной таблице.
Команда Хорхе Сампаоли в предыдущих матчах сезона очень достойно сопротивлялась «Реалу». Сначала севильцы чуть не выиграли у мадридцев в Суперкубке Европы («Реал» ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса в компенсированное время). Затем «Реал» снова лишь в компенсированное время избежал поражения от «Севильи» уже на «Рамон Санчес Писхуане» в матче Кубка короля — теперь гол забил Бензема и установил на табло счет 3:3. Однако спустя три дня «Севилья»
Новая встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы проходила в удобных для «Севильи» обстоятельствах.
Замена Марселу на Начо стала для Зидана очередным очень удачным ходом — именно испанец открыл счет в матче с «Севильей». 27-летний защитник забил гол со штрафного, исполнив его неожиданно быстро для соперников. Судья Ундиано Мальенко назначил штрафной и отправился отодвигать «стеночку» из футболистов «Севильи», которые даже не начали ее строить. Марко Асенсио, против которого нарушили правила, продолжал лежать на земле, удара со штрафного следовало ожидать еще примерно через 20−30 секунд, но подбежавший к мячу Начо сделал то, чего не ожидал никто — быстро ударил со штрафного. Вратарь Серхио Рико даже не дернулся за мячом, залетевшим в нижний угол. Возмущению футболистов «Севильи» не было предела. В таких случаях арбитры почти всегда предупреждают, что исполнять штрафной следует по свистку, но Ундиано Мальенко этого не сделал и засчитал гол.
Придя в себя, футболисты «Севильи» создали два подряд голевых момента у ворот «Реала». Атаки завершал Йоветич — сначала черногорец попал в штангу, а затем хозяев спас вратарь Кейлор Навас. А спустя считанные секунды… «Реал» забил второй гол в контратаке! Краневиттер потерял мяч в середине поля и мадридцы быстро домчались до чужих ворот. Рико отразил удар Хамеса Родригеса точно на ногу Криштиану Роналду, и португалец закатил мяч в пустые ворота — 2:0 при равном количестве голевых моментов и скандальном первом голе.
Удача отворачивалась от «Севильи» и дальше — до конца первого тайма три следующие опасных момента были созданы гостями. Но Кейлор Навас блестяще отразил удары Корреа и Йоветича. Наконец, еще один удар черногорского форварда пришелся в перекладину ворот «Реала».
Давно заслуженный «Севильей» гол
В проходившем одновременно другом матче «Барселона» выиграла в гостях у «Лас-Пальмаса» со счетом 4:1 благодаря
|Зинедин Зидан
|Хорхе Сампаоли
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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