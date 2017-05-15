«Реал» разгромил «Севилью»

Матч «Реала» против «Севильи» выглядел ключевым в борьбе за чемпионство после того, как «Барселона» выиграла класико и приблизилась к команде Зинедина Зидана. На тот момент впереди у «Реала» оставалось шесть матчей, и из всех них самым потенциально сложным был поединок против «Севильи» — обладателя четвертой строчки в турнирной таблице.

Команда Хорхе Сампаоли в предыдущих матчах сезона очень достойно сопротивлялась «Реалу». Сначала севильцы чуть не выиграли у мадридцев в Суперкубке Европы («Реал» ушел от поражения благодаря голу Серхио Рамоса в компенсированное время). Затем «Реал» снова лишь в компенсированное время избежал поражения от «Севильи» уже на «Рамон Санчес Писхуане» в матче Кубка короля — теперь гол забил Бензема и установил на табло счет 3:3. Однако спустя три дня «Севилья» все-таки прервала рекордную беспроигрышную серию «Реала» в истории испанского футбола, обыграв «Королевский клуб» в матче чемпионата — 2:1 с победным голом Йоветича и снова в компенсированное время!

Новая встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы проходила в удобных для «Севильи» обстоятельствах. Красно-белые имели вдвое больше времени на подготовку к игре, тогда как у «Реала» был тяжелый ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Атлетико». Кроме того, «Королевский клуб» вынужден обходиться без Карвахаля, лучшего крайнего защитника всего испанского чемпионата. Его место на правом фланге занял Данилу — футболист, обильно критикуемый в Испании журналистами и болельщиками. Многие считают, что с заменой Карвахаля на правом краю успешнее бы справлялся Начо. Но последнего Зидан отправил на левый фланг, неожиданно оставив Марселу вне заявки на матч. Скорее всего, это вызвано чрезмерной нагрузкой на 29-летнего бразильца в последних играх. Между тем некоторая ротация состава была для Зидана по сути обязательной: уже в среду «Реалу» предстоит еще один потенциально непростой матч — перенесенная игра чемпионата против «Сельты» в Виго. В итоге на скамейке запасных в матче с «Севильей» остались Каземиру, Модрич и Бензема. Вместо них в стартовом составе вышли Ковачич, Хамес Родригес и Мората. А место травмированного Бэйла на правом фланге атаки занял Марко Асенсио.

Замена Марселу на Начо стала для Зидана очередным очень удачным ходом — именно испанец открыл счет в матче с «Севильей». 27-летний защитник забил гол со штрафного, исполнив его неожиданно быстро для соперников. Судья Ундиано Мальенко назначил штрафной и отправился отодвигать «стеночку» из футболистов «Севильи», которые даже не начали ее строить. Марко Асенсио, против которого нарушили правила, продолжал лежать на земле, удара со штрафного следовало ожидать еще примерно через 20−30 секунд, но подбежавший к мячу Начо сделал то, чего не ожидал никто — быстро ударил со штрафного. Вратарь Серхио Рико даже не дернулся за мячом, залетевшим в нижний угол. Возмущению футболистов «Севильи» не было предела. В таких случаях арбитры почти всегда предупреждают, что исполнять штрафной следует по свистку, но Ундиано Мальенко этого не сделал и засчитал гол.

Придя в себя, футболисты «Севильи» создали два подряд голевых момента у ворот «Реала». Атаки завершал Йоветич — сначала черногорец попал в штангу, а затем хозяев спас вратарь Кейлор Навас. А спустя считанные секунды… «Реал» забил второй гол в контратаке! Краневиттер потерял мяч в середине поля и мадридцы быстро домчались до чужих ворот. Рико отразил удар Хамеса Родригеса точно на ногу Криштиану Роналду, и португалец закатил мяч в пустые ворота — 2:0 при равном количестве голевых моментов и скандальном первом голе.

Удача отворачивалась от «Севильи» и дальше — до конца первого тайма три следующие опасных момента были созданы гостями. Но Кейлор Навас блестяще отразил удары Корреа и Йоветича. Наконец, еще один удар черногорского форварда пришелся в перекладину ворот «Реала».

Давно заслуженный «Севильей» гол был-таки забит сразу после перерыва. Красивую комбинацию гостей завершил крученым ударом Йоветич, для которого это был третий гол в ворота «Реала» в трех матчах этого сезона. Однако развить успех севильцы не смогли. В оставшееся время «Королевский клуб» уверенно контролировал игру и «Севилья» перестала создавать остроту у ворот Кейлора Наваса. Минимальный счет 2:1 держался до 77-й минуты, когда Роналду эффектным ударом под перекладину оформил дубль. Однако звание главного героя матча у Криштиану все-таки перехватил Начо. Автор первого гола сделал еще и голевую передачу. Пронесшись по левому флангу, защитник выкатил диагональную передачу под удар Кроосу. Немец пробил точно в дальний нижний угол — 4:1! Так «Реал» одержал крупную победу в последнем матче сезона на «Сантьяго Бернабеу».