Халк, Ахмедов и Оскар помогли «Шанхай Шанган» обыграть «Тяньцзинь Теда»
В матче 9-го тура китайской суперлиги «Шанхай Шанган» на выезде одолел «Тяньцзинь Теда» — 1:0.
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Все 90 минут на поле в составе гостей провели
Команда Андре
В другом поединке «Цзянсу Сунин» дома нанес поражение «Шаньдун Лунен» (2:1). По голу у хозяев на счету Рамиреса и Алекса Тейшейры, известных по игре за «Челси» и «Шахтер» соответственно. У гостей отличился Диегу Тарделли, некогда выступавший за «Анжи». Эта победа стала для «Сунин» первой в сезоне и позволила ему покинуть зону вылета. «Шандун» занимает пятую строчку в таблице.
Чемпионат Китая
Суперлига
9-й тур
«Тяньцзинь Теда» — «Шанхай Шанган» — 0:1 (0:1).
«Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Эверград» — 0:1 (0:0).
«Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунен» — 2:1 (0:1).
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