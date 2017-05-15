Халк, Ахмедов и Оскар помогли «Шанхай Шанган» обыграть «Тяньцзинь Теда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все 90 минут на поле в составе гостей провели экс-игроки «Зенита» и «Краснодара» Халк и Одил Ахмедов, а также Оскар, известный по выступлениям за «Челси».

Команда Андре Виллаша-Боаша занимает второе место в турнирной таблице. Она на два очка отстает от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд», обыгравшего «Чанчунь Ятай» (1:0).

В другом поединке «Цзянсу Сунин» дома нанес поражение «Шаньдун Лунен» (2:1). По голу у хозяев на счету Рамиреса и Алекса Тейшейры, известных по игре за «Челси» и «Шахтер» соответственно. У гостей отличился Диегу Тарделли, некогда выступавший за «Анжи». Эта победа стала для «Сунин» первой в сезоне и позволила ему покинуть зону вылета. «Шандун» занимает пятую строчку в таблице.

Чемпионат Китая

Суперлига

9-й тур

«Тяньцзинь Теда» — «Шанхай Шанган» — 0:1 (0:1).

«Чанчунь Ятай» — «Гуанчжоу Эверград» — 0:1 (0:0).

«Цзянсу Сунин» — «Шаньдун Лунен» — 2:1 (0:1).