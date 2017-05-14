Два гола Роналду помогли «Реалу» обыграть «Севилью» в матче чемпионата Испании

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В составе «Реала» отличились Марко Асенсио (10-я минута), Криштиану Роналду (23, 78) и Тони Кроос (84). У гостей мяч забил Стеван Йоветич (49). Первый гол Роналду стал для него 400-м за мадридский клуб во всех турнирах.

«Реал» побил рекорд немецкой «Баварии» по количеству матчей подряд во всех турнирах, в которых команде удается отличиться. Рекорд учитывает пять ведущих европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция). В последний раз «Реал» уходил с поля без забитых голов 26 апреля 2016 года в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). «Бавария» в сезонах-2012/13 и 2013/14 на протяжении 61 матча забивала хотя бы один мяч в ворота соперников.

В другом матче «Барселона» на выезде разгромила «Лас- Пальмас» (4:1), три мяча на счету Неймара, еще раз отличился Луис Суарес.

В турнирной таблице «Барселона» и «Реал» имеют одинаковое количество очков — по 87. При этом каталонский клуб располагается выше, так как имеет лучшую разницу личных встреч — в первом круге на «Камп Ноу» команды сыграли вничью 1:1, во втором круге в Мадриде «Барселона» победила 3:2. Однако «Реал» имеет матч в запасе и 17 мая сыграет против «Сельты» в перенесенной встрече 21-го тура. Для победы в чемпионате «Реалу» достаточно набрать четыре очка в оставшихся двух встречах.

В последнем туре «Реал» 21 мая на выезде сыграет с «Малагой», «Барселона» в тот же день примет «Эйбар».