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14 мая 2017, 23:37 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Два гола Роналду помогли «Реалу» обыграть «Севилью» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Реал» одержал крупную победу над «Севильей» со счетом 4:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

В другом матче Барселона на выезде разгромила <span class=error>Лас</span>- <span class=error>Пальмас</span> (4:1) Увеличить
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В составе «Реала» отличились Марко Асенсио (10-я минута), Криштиану Роналду (23, 78) и Тони Кроос (84). У гостей мяч забил Стеван Йоветич (49). Первый гол Роналду стал для него 400-м за мадридский клуб во всех турнирах.

«Реал» побил рекорд немецкой «Баварии» по количеству матчей подряд во всех турнирах, в которых команде удается отличиться. Рекорд учитывает пять ведущих европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция). В последний раз «Реал» уходил с поля без забитых голов 26 апреля 2016 года в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0). «Бавария» в сезонах-2012/13 и 2013/14 на протяжении 61 матча забивала хотя бы один мяч в ворота соперников.

В другом матче «Барселона» на выезде разгромила «Лас- Пальмас» (4:1), три мяча на счету Неймара, еще раз отличился Луис Суарес.

В турнирной таблице «Барселона» и «Реал» имеют одинаковое количество очков — по 87. При этом каталонский клуб располагается выше, так как имеет лучшую разницу личных встреч — в первом круге на «Камп Ноу» команды сыграли вничью 1:1, во втором круге в Мадриде «Барселона» победила 3:2. Однако «Реал» имеет матч в запасе и 17 мая сыграет против «Сельты» в перенесенной встрече 21-го тура. Для победы в чемпионате «Реалу» достаточно набрать четыре очка в оставшихся двух встречах.

В последнем туре «Реал» 21 мая на выезде сыграет с «Малагой», «Барселона» в тот же день примет «Эйбар».

14.05.2017 21:00 основной раунд: 37-й тур Santiago Bernabeu
Реал 4:1 Севилья
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Хорхе Сампаоли
Голы
10′ Фернандес Иглесиас Начо 6
23′ Криштиану Роналду 7
78′ Криштиану Роналду (Т. Кроос) 7
84′ Тони Кроос (Фернандес Иглесиас Начо) 8
16 Стеван Йоветич (Виктор Мачин Перес Витоло) 49′
Составы
Кейлор Навас 1
39′ Луис да Силва Данилу 23
80′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Марко Асенсио 20
Тони Кроос 8
Криштиану Роналду 7
72′ Матео Ковачич 16
Лука Модрич 19
56′ 61′ Альваро Мората 21
83′ Лукас Васкес 17
61′ Хамес Родригес 10
Каземиру 14
1 Серхио Рико
24 Габриэль Меркадо 69′
5 Клеман Лангле
6 Даниэл Каррису
11 Карлос Хоакин Корреа 80′
20 Виктор Мачин Перес Витоло
7 Микаэль Крун-Дели
16 Стеван Йоветич
4 Матиас Краневиттер
15 Стивен Н`Зонзи
21 Николас Пареха 45′
14 Вальтер Монтойя
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 6
3 Угловые 5
14 Фолы 19
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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