Хихонский «Спортинг» потерял шансы на сохранение прописки в Примере

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Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече записал на свой счёт Бурги, который отличился на 32-й минуте. Тем не менее «Спортинг» (30 очков), который занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Примеры, несмотря на победу, лишился даже теоретических шансов остаться в высшем дивизионе. Это случилось после того, как «Депортиво» (33 очка), находящийся в таблице позицией выше, на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0).

В других матчах дня, которые проходили параллельно, были зафиксированы ничейные результаты: «Бетис» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0), «Атлетик» поделил очки с «Леганесом» (1:1), а «Реал Сосьедад» — с «Малагой» (2:2).