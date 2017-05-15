Фалькао — первый игрок, забивавший 20 голов в трех ведущих европейских лигах
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао открыл счет в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Лилля».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для него это 20-й гол в текущем сезоне. Таким образом, Фалькао стал первым футболистом, сумевшим забить по 20 мячей в течение одного сезона в трех ведущих европейских лигах из шести.
Ранее Фалькао забивал 25 мячей в составе «Порту» в сезоне-2009/10, а также 24 и 28 голов за «Атлетико» в сезонах-2011/12 и 2012/13.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter