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Для него это 20-й гол в текущем сезоне. Таким образом, Фалькао стал первым футболистом, сумевшим забить по 20 мячей в течение одного сезона в трех ведущих европейских лигах из шести.

Ранее Фалькао забивал 25 мячей в составе «Порту» в сезоне-2009/10, а также 24 и 28 голов за «Атлетико» в сезонах-2011/12 и 2012/13.