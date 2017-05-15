Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29738443/
15 мая 2017, 0:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фалькао — первый игрок, забивавший 20 голов в трех ведущих европейских лигах

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао открыл счет в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Лилля».

Нападающий Монако <span class=error>Радамель</span> <span class=error>Фалькао</span> открыл счет в матче 37-го тура чемпионата Франции против Лилля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Для него это 20-й гол в текущем сезоне. Таким образом, Фалькао стал первым футболистом, сумевшим забить по 20 мячей в течение одного сезона в трех ведущих европейских лигах из шести.

Ранее Фалькао забивал 25 мячей в составе «Порту» в сезоне-2009/10, а также 24 и 28 голов за «Атлетико» в сезонах-2011/12 и 2012/13.

Монако
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Криштиану Роналду назвали клоуном

"Я бы сделал все, чтобы убрать Овечкина из "Вашингтона"

Кого хочет купить "Спартак"