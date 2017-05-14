Футболисты «Порту» разгромили «Пасуш де Феррейра» в 33-м туре чемпионата Португалии

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Воскресная игра в Порту завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1. На гол Рикарду Валенте (31-я минута) футболисты «Порту» ответили точными ударами Эктора Эрреры (35), Ясина Браими (39, с пенальти), Диогу Жоты (47) и Андре (89, с пенальти).

«Порту» набрал 76 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Бенфики», досрочно оформившей чемпионство, на пять баллов. «Пасуш де Феррейра» с 35 очками идет на 14-м месте.