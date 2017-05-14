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14 мая 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Порту» разгромили «Пасуш де Феррейра» в 33-м туре чемпионата Португалии

Футболисты «Порту» на своем поле разгромили «Пасуш де Феррейра» в 33-м туре чемпионата Португалии.

Футболисты Порту на своем поле разгромили <span class=error>Пасуш</span> де <span class=error>Феррейра</span> в 33-м туре чемпионата Португалии. Увеличить
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Воскресная игра в Порту завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1. На гол Рикарду Валенте (31-я минута) футболисты «Порту» ответили точными ударами Эктора Эрреры (35), Ясина Браими (39, с пенальти), Диогу Жоты (47) и Андре (89, с пенальти).

«Порту» набрал 76 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Бенфики», досрочно оформившей чемпионство, на пять баллов. «Пасуш де Феррейра» с 35 очками идет на 14-м месте.

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