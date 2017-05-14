Футболисты «Слуцка» нанесли первое поражение БАТЭ в чемпионате Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судьбу встречи в Слуцке решил точный удар ивуарийского легионера хозяев поля Сенина Себаи, который поразил ворота борисовчан на 52-й минуте. После игры главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что не делает трагедии из этого поражения — впереди еще очень много игр, в которых нужно побеждать. В следующем туре 20 мая борисовчанам предстоит домашний поединок с нынешним лидером чемпионата минским «Динамо», которое победило брестских динамовцев со счетом 1:0. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Витебска» у себя дома разгромили гостей из «Минска» — 3:0. Сейчас у минского «Динамо» 18 очков, БАТЭ и «Слуцк» отстают на 1 балл.

В понедельник, 15 мая, состоятся еще четыре поединка: «Днепр» (Могилев) — «Гомель», «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск). Завершится 8-й тур 16 мая матчем «Крумкачы» (Минск) — «Славия» (Мозырь).