Футболисты «Слуцка» нанесли первое поражение БАТЭ в чемпионате Беларуси
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» обыграли борисовкий БАТЭ в матче 8-го тура чемпионата Беларуси. Это первое поражение действующих чемпионов страны в нынешнем первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Судьбу встречи в Слуцке решил точный удар ивуарийского легионера хозяев поля Сенина Себаи, который поразил ворота борисовчан на 52-й минуте. После игры главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что не делает трагедии из этого поражения — впереди еще очень много игр, в которых нужно побеждать. В следующем туре 20 мая борисовчанам предстоит домашний поединок с нынешним лидером чемпионата минским «Динамо», которое победило брестских динамовцев со счетом 1:0. Еще в одном сегодняшнем матче футболисты «Витебска» у себя дома разгромили гостей из «Минска» — 3:0. Сейчас у минского «Динамо» 18 очков, БАТЭ и «Слуцк» отстают на 1 балл.
В понедельник, 15 мая, состоятся еще четыре поединка: «Днепр» (Могилев) — «Гомель», «Нафтан» (Новополоцк) — «Городея», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно), «Ислочь» (Минский район) — «Шахтер» (Солигорск). Завершится 8-й тур 16 мая матчем «Крумкачы» (Минск) — «Славия» (Мозырь).
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