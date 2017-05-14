Роналду стал рекордсменом по количеству голов в ведущих европейских лигах

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В середине первого тайма Хамес Родригес получил мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам, мяч от вратаря отскочил на Роналду, который с пяти метров поразил цель.

Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Португалец обогнал Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и занимает первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.