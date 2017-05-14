Роналду стал рекордсменом по количеству голов в ведущих европейских лигах
Форвард «Реала» Криштиану Роналду отличился в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей».
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В середине первого тайма Хамес Родригес получил мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам, мяч от вратаря отскочил на Роналду, который с пяти метров поразил цель.
Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Португалец обогнал Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и занимает первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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