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14 мая 2017, 23:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду стал рекордсменом по количеству голов в ведущих европейских лигах

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отличился в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Форвард Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> отличился в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с Севильей. Увеличить
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В середине первого тайма Хамес Родригес получил мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам, мяч от вратаря отскочил на Роналду, который с пяти метров поразил цель.

Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Португалец обогнал Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и занимает первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.

14.05.2017 21:00 основной раунд: 37-й тур Santiago Bernabeu
Реал 4:1 Севилья
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Хорхе Сампаоли
Голы
10′ Фернандес Иглесиас Начо 6
23′ Криштиану Роналду 7
78′ Криштиану Роналду (Т. Кроос) 7
84′ Тони Кроос (Фернандес Иглесиас Начо) 8
16 Стеван Йоветич (Виктор Мачин Перес Витоло) 49′
Составы
Кейлор Навас 1
39′ Луис да Силва Данилу 23
80′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Марко Асенсио 20
Тони Кроос 8
Криштиану Роналду 7
72′ Матео Ковачич 16
Лука Модрич 19
56′ 61′ Альваро Мората 21
83′ Лукас Васкес 17
61′ Хамес Родригес 10
Каземиру 14
1 Серхио Рико
24 Габриэль Меркадо 69′
5 Клеман Лангле
6 Даниэл Каррису
11 Карлос Хоакин Корреа 80′
20 Виктор Мачин Перес Витоло
7 Микаэль Крун-Дели
16 Стеван Йоветич
4 Матиас Краневиттер
15 Стивен Н`Зонзи
21 Николас Пареха 45′
14 Вальтер Монтойя
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 6
3 Угловые 5
14 Фолы 19
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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