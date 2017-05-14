«Рома» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы римской «Ромы» и туринского «Ювентуса» на матч 36-го тура чемпионата Италии, который пройдёт на стадионе «Олимпико».
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«Рома»: Щенсны, Рюдегер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Паредес, Салах, Найнгголан, Перотти,
«Ювентус»: Буффон, Лихштайнер, Бонуччи, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Лемина, Стураро, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.
Накануне этой встречи «Ювентус» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» (78) находится на третьей строчке.
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