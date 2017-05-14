Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29738101/
14 мая 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы римской «Ромы» и туринского «Ювентуса» на матч 36-го тура чемпионата Италии, который пройдёт на стадионе «Олимпико».

Стали известны стартовые составы римской <span class=error>Ромы</span> и туринского <span class=error>Ювентуса</span> на матч 36-го тура чемпионата Италии который пройдёт на стадионе <span class=error>Олимпико</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рома»: Щенсны, Рюдегер, Манолас, Фасио, Эмерсон, Де Росси, Паредес, Салах, Найнгголан, Перотти, Эль-Шаарави.

«Ювентус»: Буффон, Лихштайнер, Бонуччи, Бенатиа, Асамоа, Пьянич, Лемина, Стураро, Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

Накануне этой встречи «Ювентус» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» (78) находится на третьей строчке.

Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото