Вагнер Лав отметился хет-триком и голевой передачей в матче чемпионата Турции
«Аланьяспор» победил «Карабюкспор» в матче 31-го тура чемпионата Турции.
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Встреча прошла в Аланье на стадионе «Аланья Оба» и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев
«Аланьяспор» (40 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Карабюкспор» (39) идёт 12-м.
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