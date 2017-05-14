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14 мая 2017, 23:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вагнер Лав отметился хет-триком и голевой передачей в матче чемпионата Турции

«Аланьяспор» победил «Карабюкспор» в матче 31-го тура чемпионата Турции.

Аланьяспор победил Карабюкспор в матче 31-го тура чемпионата Турции. Увеличить
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Встреча прошла в Аланье на стадионе «Аланья Оба» и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев хет-трик оформил экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав, который также записал на свой счёт голевую передачу. Ещё один мяч забил Даниэл Кандеяш. У гостей отличились экс-игрок «Кубани» Евгений Селезнёв (с пенальти) и Мустафа Ятабаре.

«Аланьяспор» (40 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Карабюкспор» (39) идёт 12-м.
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