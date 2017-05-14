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14 мая 2017, 22:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» установил рекорд для клубов из топ-5 лиг, забив в 62-м матче подряд

Защитник «Реала» Начо открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании с «Севильей».

Защитник Реала <span class=error>Начо</span> открыл счет в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании с Севильей. Увеличить
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На 10-й минуте Марко Асенсио сбили перед штрафной «Севильи». Пока гости разговаривали с арбитром, а вратарь устанавливал стенку, Начо подбежал к мячу и поразил открытый угол ворот.

«Сливочные» забили в своей 62-й игре подряд во всех турнирах, обновив рекорд для клубов из пяти ведущих лиг Европы по этому показателю. «Бавария» забивала в 61 матче подряд — с марта 2013-го по апрель 2014 года. «Реал» в последний раз не поражал ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.

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