«Тоттенхэм» завершил век истории победой

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118 лет назад на севере Лондона был построен стадион «Уайт Харт Лейн». В XIX веке. За столетие с хвостиком арену, конечно же, не раз реконструировали, но никогда не сносили до основания. В 2017 году этот день настанет — дом «Тоттенхэма» будет разрушен, чтобы на его месте вырос новый 60-тысячник.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Not a fan of the design but the new White Hart Lane is an amazing construction project. <a href="https://t.co/TIkvwcSfTz">https://t.co/TIkvwcSfTz</a> <a href="https://t.co/89O8aHwd7g">pic.twitter.com/89O8aHwd7g</a></p>— Brendan Redmond (@brendanredmond) <a href="https://twitter.com/brendanredmond/status/863774274510888961">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Всю неделю причастные к «шпорам» люди прощались с ареной. Харри Реднапп вспоминал, как в ноябре 2010-го «Тоттенхэм» при нем разносил действующего победителя Лиги чемпионов «Интер». Многолетний капитан лондонцев Ледли Кинг специально приехал на стадион и в последний раз посидел на своем месте в раздевалке. Не смог попрощаться с «Уайт Харт Лейн» экс-бомбардир команды Гари Линекер, о чем написал в своем знаменитом Твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Disappointed that I can't make it to White Hart Lane today to say goodbye. Loved playing at the old place. So many wonderful memories.</p>— Gary Lineker (@GaryLineker) <a href="https://twitter.com/GaryLineker/status/863772590124544001">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стадион «Тоттенхэма» и так полностью заполняется на каждом матче (именно поэтому клубу понадобился новый — «Уайт Харт Лейн» не может вместить всех желающих), а на прощальной игре и вовсе царила праздничная атмосфера. Каждому пришедшему фанату подарили памятный бело-синий флажок с изображением позолоченного петушка — символа старой арены и «Тоттенхэма».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Every fan at White Hart Lane has been given a flag for today’s game.<br><br>Brilliant atmosphere. <a href="https://t.co/AE84r6sQoG">pic.twitter.com/AE84r6sQoG</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/863779822039842816">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Праздник был грустным не только потому, что «шпоры» прощались со своим домом. «Тоттенхэм» играл на два дня позже «Челси», поэтому уже знал: лидер вне досягаемости, а значит и мотивации нет. Вернее, есть, но слабая: к старту матча с «МЮ» «шпоры» еще не гарантировали себе второе место, хотя оно вряд ли может утешить команду в такой ситуации. Маурисио Покеттино перед игрой так и сказал: «Я разочарован».

В прошлом сезоне после досрочной утери шансов на титул «Тоттенхэм» рассыпался — проиграл «Саутгемптону» и «Ньюкаслу» с общим счетом 2:7 и пропустил на серебряную строчку «Арсенал». Но на игру с «Юнайтед» «шпоры» вышли максимально собранными с явным намерением победить в знаменательный день и быстро перешли к делу: на шестой минуте Ваньяма головой замкнул фланговую подачу Дэйвиса.