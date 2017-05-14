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14 мая 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» завершил век истории победой

В последнем матче на «Уайт Харт Лейн» «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» и гарантировал себе второе место в премьер-лиге.

В последнем матче на Уайт <span class=error>Харт</span> <span class=error>Лейн</span> шпоры обыграли Манчестер Юнайтед. Увеличить
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118 лет назад на севере Лондона был построен стадион «Уайт Харт Лейн». В XIX веке. За столетие с хвостиком арену, конечно же, не раз реконструировали, но никогда не сносили до основания. В 2017 году этот день настанет — дом «Тоттенхэма» будет разрушен, чтобы на его месте вырос новый 60-тысячник.

Всю неделю причастные к «шпорам» люди прощались с ареной. Харри Реднапп вспоминал, как в ноябре 2010-го «Тоттенхэм» при нем разносил действующего победителя Лиги чемпионов «Интер». Многолетний капитан лондонцев Ледли Кинг специально приехал на стадион и в последний раз посидел на своем месте в раздевалке. Не смог попрощаться с «Уайт Харт Лейн» экс-бомбардир команды Гари Линекер, о чем написал в своем знаменитом Твиттере.

Стадион «Тоттенхэма» и так полностью заполняется на каждом матче (именно поэтому клубу понадобился новый — «Уайт Харт Лейн» не может вместить всех желающих), а на прощальной игре и вовсе царила праздничная атмосфера. Каждому пришедшему фанату подарили памятный бело-синий флажок с изображением позолоченного петушка — символа старой арены и «Тоттенхэма».

Праздник был грустным не только потому, что «шпоры» прощались со своим домом. «Тоттенхэм» играл на два дня позже «Челси», поэтому уже знал: лидер вне досягаемости, а значит и мотивации нет. Вернее, есть, но слабая: к старту матча с «МЮ» «шпоры» еще не гарантировали себе второе место, хотя оно вряд ли может утешить команду в такой ситуации. Маурисио Покеттино перед игрой так и сказал: «Я разочарован».

В прошлом сезоне после досрочной утери шансов на титул «Тоттенхэм» рассыпался — проиграл «Саутгемптону» и «Ньюкаслу» с общим счетом 2:7 и пропустил на серебряную строчку «Арсенал». Но на игру с «Юнайтед» «шпоры» вышли максимально собранными с явным намерением победить в знаменательный день и быстро перешли к делу: на шестой минуте Ваньяма головой замкнул фланговую подачу Дэйвиса.

14.05.2017 18:30 основной раунд: 37-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
6′ Виктор Ваньяма (Б. Дэйвис) 12
48′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
10 Уэйн Руни (А. Марсьяль) 71′
Составы
Юго Ллорис 1
Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Деле Алли 20
74′ Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Харри Кейн 10
83′ Киран Триппьер 16
Кайл Уокер 2
72′ Сон Хын Мин 7
Мусса Дембеле 19
90′ Кристиан Эриксен 23
Жорж-Кевин Нкуду 14
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи 90+1′
17 Дэйли Блинд
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
10 Уэйн Руни 36′
11 Антони Марсьяль
16 Майкл Кэррик
8 Хуан Мануэль Мата 79′
19 Маркус Рэшфорд
14 Джесси Лингард 61′
22 Генрих Мхитарян
38 Аксель Туанзебе 61′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
14 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков английского футбольного клуба «Тоттенхэм» выбежали на поле после завершения матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед».
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