«Тоттенхэм» завершил век истории победой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
118 лет назад на севере Лондона был построен стадион «Уайт Харт Лейн». В XIX веке. За столетие с хвостиком арену, конечно же, не раз реконструировали, но никогда не сносили до основания. В 2017 году этот день настанет — дом «Тоттенхэма» будет разрушен, чтобы на его месте вырос новый 60-тысячник.
Всю неделю причастные к «шпорам» люди прощались с ареной. Харри Реднапп вспоминал, как в ноябре 2010-го «Тоттенхэм» при нем разносил действующего победителя Лиги чемпионов «Интер». Многолетний капитан лондонцев Ледли Кинг специально приехал на стадион и в последний раз посидел на своем месте в раздевалке. Не смог попрощаться с «Уайт Харт Лейн» экс-бомбардир команды Гари Линекер, о чем написал в своем знаменитом Твиттере.
Стадион «Тоттенхэма» и так полностью заполняется на каждом матче (именно поэтому клубу понадобился новый — «Уайт Харт Лейн» не может вместить всех желающих), а на прощальной игре и вовсе царила праздничная атмосфера. Каждому пришедшему фанату подарили памятный бело-синий флажок с изображением позолоченного петушка — символа старой арены и «Тоттенхэма».
Праздник был грустным не только потому, что «шпоры» прощались со своим домом. «Тоттенхэм» играл на два дня позже «Челси», поэтому уже знал: лидер вне досягаемости, а значит и мотивации нет. Вернее, есть, но слабая: к старту матча с «МЮ» «шпоры» еще не гарантировали себе второе место, хотя оно вряд ли может утешить команду в такой ситуации. Маурисио Покеттино перед игрой так и сказал: «Я разочарован».
В прошлом сезоне после досрочной утери шансов на титул «Тоттенхэм» рассыпался — проиграл «Саутгемптону» и «Ньюкаслу» с общим счетом 2:7 и пропустил на серебряную строчку «Арсенал». Но на игру с «Юнайтед» «шпоры» вышли максимально собранными с явным намерением победить в знаменательный день и быстро перешли к делу: на шестой минуте Ваньяма головой замкнул фланговую подачу Дэйвиса.