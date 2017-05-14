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14 мая 2017, 21:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков английского футбольного клуба «Тоттенхэм» выбежали на поле после завершения матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед».

Это произошло после победы лондонского клуба над Манчестер Юнайтед (2:1) Увеличить
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Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Тоттенхэм» гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона. Болельщики вышли на поле с флагами, беспорядков замечено не было, однако диктор на стадионе просил всех вернуться на свои места.

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал последним для лондонского клуба, проведенным на домашнем стадионе «Уайт Харт Лэйн». Все домашние матчи следующего сезона «Тоттенхэм» проведет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, в текущем сезоне команда проводила на 90-тысячном «Уэмбли» матчи еврокубков.

Домашняя арена «Тоттенхэма», вмещающая 36240 зрителей, будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новый стадион, рассчитанный на 61000 мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал турнир в первой тройке — в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

14.05.2017 18:30 основной раунд: 37-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
6′ Виктор Ваньяма (Б. Дэйвис) 12
48′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
10 Уэйн Руни (А. Марсьяль) 71′
Составы
Юго Ллорис 1
Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Деле Алли 20
74′ Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Харри Кейн 10
83′ Киран Триппьер 16
Кайл Уокер 2
72′ Сон Хын Мин 7
Мусса Дембеле 19
90′ Кристиан Эриксен 23
Жорж-Кевин Нкуду 14
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи 90+1′
17 Дэйли Блинд
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
10 Уэйн Руни 36′
11 Антони Марсьяль
16 Майкл Кэррик
8 Хуан Мануэль Мата 79′
19 Маркус Рэшфорд
14 Джесси Лингард 61′
22 Генрих Мхитарян
38 Аксель Туанзебе 61′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
14 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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