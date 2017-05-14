Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

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Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Тоттенхэм» гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона. Болельщики вышли на поле с флагами, беспорядков замечено не было, однако диктор на стадионе просил всех вернуться на свои места.

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал последним для лондонского клуба, проведенным на домашнем стадионе «Уайт Харт Лэйн». Все домашние матчи следующего сезона «Тоттенхэм» проведет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, в текущем сезоне команда проводила на 90-тысячном «Уэмбли» матчи еврокубков.

Домашняя арена «Тоттенхэма», вмещающая 36240 зрителей, будет демонтирована, так как в клубе планируют на ее месте построить новый стадион, рассчитанный на 61000 мест. Открытие нового стадиона запланировано на лето 2018 года.