«Тоттенхэм» обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате Англии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев мячи забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Гарри Кейн (48). У гостей отличился Уэйн Руни (71).

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 80 очков и занял второе место по итогам сезона. Ближайшие преследователи команды «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» лишились математических шансов опередить лондонский клуб. Ранее «Челси» гарантировал себе чемпионство, в активе команды 87 очков в 36 матчах, третьим идет «Ливерпуль» (73, 37), четвертым — «Манчестер Сити» (72, 36), пятым — «Арсенал» (69, 36), шестым — «Манчестер Юнайтед» (65, 36).

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал чемпионат в первой тройке — в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

В высшем дивизионе чемпионата страны «Тоттенхэм» побеждал дважды (в сезонах-1950/51 и 1960/61), тогда турнир назывался Первым дивизионом Футбольной лиги, еще четыре раза «Тоттенхэм» становился вице-чемпионом того турнира (1921/22, 1951/52, 1956/57, 1962/63).

Кроме этого, клуб из Лондона восемь раз выигрывал Кубок Англии (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991), четыре раза Кубок футбольной лиги (1971, 1973, 1999, 2008) и семь раз Суперкубок Англии (1921, 1952, 1962, 1963, 1968, 1982, 1992). На международной арене в активе «Тоттенхэма» два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок обладателей кубков УЕФА (1963).