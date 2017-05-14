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14 мая 2017, 21:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл МЮ и занял второе место в чемпионате Англии

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и гарантировал себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона.

Лондонский клуб в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской <nobr>премьер-лиге</nobr> с момента ее основания (с 1992 года) Увеличить
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В составе хозяев мячи забили Виктор Ваньяма (6-я минута) и Гарри Кейн (48). У гостей отличился Уэйн Руни (71).

«Тоттенхэм» в 36 матчах набрал 80 очков и занял второе место по итогам сезона. Ближайшие преследователи команды «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» лишились математических шансов опередить лондонский клуб. Ранее «Челси» гарантировал себе чемпионство, в активе команды 87 очков в 36 матчах, третьим идет «Ливерпуль» (73, 37), четвертым — «Манчестер Сити» (72, 36), пятым — «Арсенал» (69, 36), шестым — «Манчестер Юнайтед» (65, 36).

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне показал свой лучший результат в истории выступлений в Английской премьер-лиге с момента ее основания (с 1992 года). Ранее клуб лишь один раз заканчивал чемпионат в первой тройке — в прошлом сезоне лондонский клуб занял третье место.

В высшем дивизионе чемпионата страны «Тоттенхэм» побеждал дважды (в сезонах-1950/51 и 1960/61), тогда турнир назывался Первым дивизионом Футбольной лиги, еще четыре раза «Тоттенхэм» становился вице-чемпионом того турнира (1921/22, 1951/52, 1956/57, 1962/63).

Кроме этого, клуб из Лондона восемь раз выигрывал Кубок Англии (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991), четыре раза Кубок футбольной лиги (1971, 1973, 1999, 2008) и семь раз Суперкубок Англии (1921, 1952, 1962, 1963, 1968, 1982, 1992). На международной арене в активе «Тоттенхэма» два Кубка УЕФА (1972, 1984) и один Кубок обладателей кубков УЕФА (1963).

14.05.2017 18:30 основной раунд: 37-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 2:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Жозе Моуринью
Голы
6′ Виктор Ваньяма (Б. Дэйвис) 12
48′ Харри Кейн (К. Эриксен) 10
10 Уэйн Руни (А. Марсьяль) 71′
Составы
Юго Ллорис 1
Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Деле Алли 20
74′ Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Харри Кейн 10
83′ Киран Триппьер 16
Кайл Уокер 2
72′ Сон Хын Мин 7
Мусса Дембеле 19
90′ Кристиан Эриксен 23
Жорж-Кевин Нкуду 14
1 Давид де Хеа
3 Эрик Байи 90+1′
17 Дэйли Блинд
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
10 Уэйн Руни 36′
11 Антони Марсьяль
16 Майкл Кэррик
8 Хуан Мануэль Мата 79′
19 Маркус Рэшфорд
14 Джесси Лингард 61′
22 Генрих Мхитарян
38 Аксель Туанзебе 61′
21 Андер Агуэра Эррера
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
8 Угловые 3
14 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

Болельщики «Тоттенхэма» массово вышли на поле после последнего матча на «Уайт Харт Лэйн»

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч болельщиков английского футбольного клуба «Тоттенхэм» выбежали на поле после завершения матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед».
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