Матчи 12-го тура Премьер-Лиги посетили 29 500 зрителей
Шесть матчей 12-го тура
Премьер-Лиги посетили 29 500 зрителей, пишет Sports.kz.
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Больше других собрал поединок Астане, куда пожаловал павлодарский «Иртыш» — 8 000 болельщиков, «Атырау» — «Ордабасы» — 7 500, «Актобе» — «Тобол» — 7 000, «Тараз» — «Кайсар» — 5 000, «Шахтер» — «Акжайык» — 1 500, «Окжетпес» — «Кайрат» — 500.
Посещаемость туров Премьер-Лиги-2017:
1-й тур: 31 200 (5 200 в среднем на матч);
2-й тур: 28 500 (4 750)
3-й тур: 15 100 (2 516)
4-й тур: 28 000 (4 667)
5-й тур: 12 290 (2 048)
6-й тур: 15 300 (2 550)
9-й тур: 19 650 (3 275)
10-й тур: 32 000 (5 333)
11-й тур: 14 500 (2 416)
12-й тур: 29 500 (4 917).
Самые посещаемые матчи сезона:
1. Алматы. 7-й тур. «Кайрат» — «Ордабасы» (3:0) — 15 000 зрителей;
2. Астана. 10-й тур. «Астана» — «Кайрат» (1:1) — 14 500;
3. Алматы. 4-й тур. «Кайрат» — «Кайсар» (1:1) — 14 000;
4. Алматы. 1-й тур. «Кайрат» — «Актобе» (1:0) — 10 000;
5. Шымкент. 2-й тур. «Ордабасы» — «Атырау» (1:1) — 8 500.
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