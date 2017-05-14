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14 мая 2017, 19:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сельта» потерпела пятое кряду поражение в Примере

В матче 37-го тура испанской Примеры «Сельта» в гостях потерпела поражение со счётом 1:3 от «Алавеса».

В матче 37-го тура испанской Примеры <span class=error>Сельта</span> в гостях потерпела поражение со счётом 1:3 от <span class=error>Алавеса</span>. Увеличить
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На 5-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ману, на 18-й минуте Зухаир Феддаль сделал счёт 2:0, а незадолго до конца первого тайма Дейверсон Брум довёл счёт до разгромного. У гостей единственный мяч на 78-й минуте забил Яго Аспас, реализовавший пенальти.

«Сельта», которая на этой неделе вылетела из Лиги Европы, уступив в полуфинале по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:1), потерпела пятое подряд поражение в национальном первенстве и в таблице располагается на 13-й строчке с 44 очками. «Алавес», имеющий в активе 54 балла, занимает 9-е место.

14.05.2017 17:00 основной раунд: 37-й тур Mendizorroza
Алавес 3:1 Сельта
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Эдуардо Бериссо
Голы
5′ Мануэль Гарсия 19
18′ Зухаир Феддаль 24
37′ Силва Дейверсон 20
10 Яго Аспас 78′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
63′ Руано Дельгадо Алексис 4
Тео Эрнандез 15
Мартин Карлос Вигарай 22
Зухаир Феддаль 24
Даниель Торрес 16
Рубен Собрино 7
Силва Дейверсон 20
75′ Мануэль Гарсия 19
Маркос Льоренте 6
71′ Александр Катаи 25
Оскар Ромеро 10
66′ Гаиcка Токеро 18
Эдгар Мендес 17
27 Иван Вильяр
3 Андреу Фонтас 84′
20 Серхио Гомес
21 Карлес Планас
11 Пионе Систо
16 Руис Хосабед Санчес
18 Даниэль Васс
12 Клаудио Бовю
24 Факундо Ронкалья 60′
19 Хонатан Хонни Кастро 87′
5 Марсело Диас 45′
8 Пабло Эрнандес
7 Тео Бонгонда 46′
10 Яго Аспас 81′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 4
4 Угловые 4
10 Фолы 13
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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