«Сельта» потерпела пятое кряду поражение в Примере

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На 5-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ману, на 18-й минуте Зухаир Феддаль сделал счёт 2:0, а незадолго до конца первого тайма Дейверсон Брум довёл счёт до разгромного. У гостей единственный мяч на 78-й минуте забил Яго Аспас, реализовавший пенальти.

«Сельта», которая на этой неделе вылетела из Лиги Европы, уступив в полуфинале по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:1), потерпела пятое подряд поражение в национальном первенстве и в таблице располагается на 13-й строчке с 44 очками. «Алавес», имеющий в активе 54 балла, занимает 9-е место.