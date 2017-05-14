«Сельта» потерпела пятое кряду поражение в Примере
В матче 37-го тура испанской Примеры «Сельта» в гостях потерпела поражение со счётом 1:3 от «Алавеса».
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На 5-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ману, на 18-й минуте Зухаир Феддаль сделал счёт 2:0, а незадолго до конца первого тайма Дейверсон Брум довёл счёт до разгромного. У гостей единственный мяч на 78-й минуте забил Яго Аспас, реализовавший пенальти.
«Сельта», которая на этой неделе вылетела из Лиги Европы, уступив в полуфинале по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (0:1, 1:1), потерпела пятое подряд поражение в национальном первенстве и в таблице располагается на 13-й строчке с 44 очками. «Алавес», имеющий в активе 54 балла, занимает 9-е место.
Главные тренеры
|Маурисио Пеллегрино
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|13
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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