«Халл Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из английской футбольной премьер-лиги

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, победу которым принесли Уилфрид Заха (3-я минута), Кристиан Бентеке (34-я), Лука Миливоевич (85-я, с пенальти) и Патрик ван Анхолт (90).