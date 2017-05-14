«Халл Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из английской футбольной премьер-лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, победу которым принесли Уилфрид Заха (3-я минута), Кристиан Бентеке (34-я), Лука Миливоевич (85-я, с пенальти) и Патрик ван Анхолт (90).
«Халл Сити» после этого поражения с 34 очками остался на 18-м месте и уже не сможет догнать идущий 17-м «Суонси», в активе которого 38 баллов. Ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились «Мидлсбро» и «Сандерленд». «Кристал Пэлас» с 41 очком занимает 13-ю строчку.