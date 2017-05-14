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14 мая 2017, 16:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Халл Сити» проиграл «Кристал Пэлас» и вылетел из английской футбольной премьер-лиги

МОСКВА, 14 мая — Р-Спорт. Футболисты «Халл Сити» крупно проиграли «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии и лишились шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.

Халл Сити проиграл Кристал Пэлас и вылетел из английской футбольной премьер-лиги - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, победу которым принесли Уилфрид Заха (3-я минута), Кристиан Бентеке (34-я), Лука Миливоевич (85-я, с пенальти) и Патрик ван Анхолт (90).

«Халл Сити» после этого поражения с 34 очками остался на 18-м месте и уже не сможет догнать идущий 17-м «Суонси», в активе которого 38 баллов. Ранее шансов на сохранение места в премьер-лиге лишились «Мидлсбро» и «Сандерленд». «Кристал Пэлас» с 41 очком занимает 13-ю строчку.

14.05.2017 14:00 основной раунд: 37-й тур Selhurst Park
Кристал Пэлас 4:0 Халл Сити
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Сэм Эллардайс Силва Марку
Голы
3′ Вильфрид Заа 11
34′ Кристиан Бентеке (Дж. Панчеон) 17
85′ Лука Миливоевич 28
90′ Патрик ван Анхолт (Дж. Макартур) 3
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Джоэл Уорд 2
Джеффри Шлупп 31
Мартин Келли 34
Вильфрид Заа 11
Лука Миливоевич 28
41′ Джейсон Панчеон 42
Кристиан Бентеке 17
86′ Джеймс Томкинс 5
Дамьен Дилейни 27
37′ 62′ Йоан Кабай 7
Джеймс Макартур 18
75′ Эндрос Таунсенд 10
90+1′ Патрик ван Анхолт 3
16 Элдин Якупович
21 Майкл Доусон 84′
10 Альфред Н`Диай 80′
11 Сэмюэл Клукас 90+3′
27 Ахмед Аль-Мухаммади
40 Эвандру
17 Камиль Грощицки
24 Умар Ньясс
3 Эндрю Робертсон 45′ 40′
15 Шон Мэлони
5 Гарри Магуайр 50′
6 Кертис Дэйвис 87′
13 Андреа Раноккиа 45′
29 Джаррод Боуэн
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 0
3 Угловые 7
13 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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