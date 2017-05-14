Футболисты «Олимпика» получили двойные премиальные за сенсационную победу над «Динамо»
Впервые в истории донецкий «Олимпик» может представлять Украину в Лиге Европы.
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Президент донецкого клуба «Олимпик» Владислав Гельзин заявил, что футболисты его команды получили премию в двойном размере за вчерашнюю историческую победу над «Динамо».
Вчера «Олимпик» в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского неожиданно обыграл «Динамо» (2:1). Эта победа стала для «Олимпика» первой над киевским клубом за историю. Кроме того, «Динамо» проиграло в день своего 90-летнего юбилея и в годовщину смерти Валерия Лобановского.
«Сейчас хорошие эмоции, ведь это наша первая историческая победа над “Динамо”, пусть в праздничный день для этого клуба. Поздравляю всех болельщиков “Динамо”, руководство, тренерский штаб, игроков и ветеранов с такой датой. Всегда болеем за “Динамо”, когда они отстаивают честь страны в еврокубках, но так сложилось, что мы победили», — сказал Владислав Гельзин в интервью телеканалу Футбол 1.
После победы значительно возросли шансы «Олимпика» на дебютный выход в Лигу Европы.
«Зашли в раздевалку с генеральным спонсором и поздравили ребят, премировав их в двойном размере, потому что они подарили праздник и дали надежду уже в этом году сделать первый шаг навстречу Лиге Европы», — сказал Гельзин.
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