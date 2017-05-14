Три гола за пять минут помогли «Кайрату» победить «Окжетпес»

На дубль Сергея Струкова в составе алматинцев в течение пяти минут ответили Андрей Аршавин, Исаэль и Бауыржан Турысбек.



Теперь у «Кайрата» 22 очка и он возвращается в первую тройку турнирной таблицы, у «Окжетпеса» остается 22 балла.



«Окжетпес» — «Кайрат» 2:3 (1:0)

Голы: Струков 29 (1:0), Струков 69 (2:0), Аршавин 74 (2:1), Исаэль 75 (2:2), Турысбек 79 (2:3).