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14 мая 2017, 14:12 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Три гола за пять минут помогли «Кайрату» победить «Окжетпес»

В матче 12-го тура Премьер-Лиги кокшетауский «Окжетпес» на «Астана Арене» уступил алматинскому «Кайрату» — 2:3, пишет Sports.kz.

На дубль Сергея Струкова в составе алматинцев в течение пяти минут ответили Андрей Аршавин, Исаэль и Бауыржан Турысбек.

Теперь у «Кайрата» 22 очка и он возвращается в первую тройку турнирной таблицы, у «Окжетпеса» остается 22 балла.

«Окжетпес» — «Кайрат» 2:3 (1:0)
Голы: Струков 29 (1:0), Струков 69 (2:0), Аршавин 74 (2:1), Исаэль 75 (2:2), Турысбек 79 (2:3).

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