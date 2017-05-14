Президент ПФЛК: Без легионеров дальнейший рост казахстанского футбола невозможен

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— Первый вопрос о принятых накануне поправках в законодательные акты, касающиеся финансирования спорта, где затронута тема в том числе иностранных футболистов в Казахстане. Какова ваша позиция на этот счет?

— Замечено не мной, а многими специалистами, что из года в год растет уровень нашего чемпионата. Клубы начали показывать успехи на международной арене. Это плоды обмена опыта между казахстанскими и зарубежными футболистами. И не только игроки, в том числе и зарубежные тренеры вносят неоценимый вклад в развитие местных футболистов. Спросите любого казахстанского игрока, и он вам утвердительно ответит — если рядом с ним каждый день тренируются игроки уровня Аршавина, Тимощука, Максимовича, Твумаси, Кабананги, Каньяса, Шимковича, он однозначно почерпнет у них мастерство другой школы футбола, будет тянуться демонстрировать игру более высокого уровня в конкуренции с такими мастерами. Футбольная глобализация — это двигатель прогресса. Мы не можем и не должны закрываться и ограничивать себя в возможностях профессионального роста через ежедневный обмен опытом. Плюс ко всему, иностранные игроки помогают клубам добиваться международных успехов, прославлять Казахстан на мировой арене. Без участия иностранцев во внутренней конкуренции в клубах не будет и сильной сборной Казахстана. Более того, без иностранцев зрелищность чемпионата может свестись к нулю, мы будем вариться в собственном соку, не имея понятия, как играть по-настоящему в европейский футбол. Поэтому я считаю, что без зарубежных футболистов дальнейший рост нашего футбола невозможен.

— Завершился первый круг чемпионата. Многие отмечают, что зрелищность возросла, потому что активную борьбу ведут все клубы.

— Нынешний чемпионат во многом непредсказуем. Группа лидеров обширна, сложно даже спрогнозировать как команды разместятся в таблице по итогам второго круга и позднее — всего турнира. Радует, что совсем нет матчей без забитых мячей. Болельщик, приходя на трибуны видит голы, а не сухие матчи с итоговыми 0:0. Нужно отдать должное клубам. Практически все провели отличную работу по комплектованию составов зимой. И сейчас каждый коллектив боеспособен и готов отобрать очки, в том числе у признанных лидеров. Мы придерживаемся мнения, что сильная премьер-лига — это большой шаг к сильной национальной сборной. Надеюсь, что упорная борьба в чемпионате, постоянный игровой ритм календаря без длительных пауз подведут игроков сборной Казахстана к матчу с Данией в июне в Алматы в хорошей форме.

— После принятия решения о проведении чемпионата в три круга в некоторых СМИ ошибочно появилась информация, что в третьем круге календарь будет сформирован с помощью жеребьевки. Так как же в итоге будет сформировано расписание заключительной части чемпионата?

— Никакой жеребьевки, разумеется, не было и не будет. Календарь был утвержден сразу на весь сезон. В третьем круге команды встретятся друг с другом по принципу таблицы Бергера — это одна из форм составления спортивного календаря. Занятые клубами места в турнирной таблице помогут сформировать дальнейший график их выступлений. Например, в 23-м туре шестая команда встретится с двенадцатой, седьмая — с пятой, восьмая — с двенадцатой. Весь календарь опубликован на сайте ПФЛК. Любой желающий может с ним ознакомиться.

— Накануне прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Казахстана. Продолжение участия «Атырау», «Ордабасы» и «Шахтера» для вас неожиданность?

— Прежде всего, Кубок Казахстана — это очень важный турнир, со своей схемой проведения, с путевкой в Лиги Европы. И неудачно взявшие старт в чемпионате клубы прекрасно понимают, что Кубок — шанс реабилитироваться перед болельщиками. Посмотрите, как бились в четвертьфинале «Атырау», «Шахтер». Продемонстрирован несгибаемый характер, огромное желание победить. В Атырау казалось, что клубы через несколько минут начнут пробивать серию пенальти, но хозяева добились своего, забив на 119-й минуте. Матчи с такой драматической концовкой редкость в футболе. От того они ценнее. Мы рады, что накал борьбы в Кубке Казахстана максимален. Это подтверждает факт, что значимость турнира не потеряна. В полуфинале ожидаются не менее интересные противостояния. Жребий свел уже упомянутые «Шахтер» и «Атырау» вместе. Как и в паре «Кайрат» — «Ордабасы», уверен, будет настоящая битва за поездку на финальный матч в Актобе.

— Деятельность Комиссии по допуску полей очень часто обсуждается в футбольной среде. Продолжает ли она свою работу?

— Уже в ближайшее время будут совершены визиты на все заявленные к участию стадионы. В составе Комиссии авторитетные специалисты, которые объединяются для решения одной из острых проблем казахстанского футбола. Самые проблемные стадионы уже посещены. Там, где играть в футбол невозможно, матчи чемпионата и первенств под эгидой ПФЛК уже не проходят. Но в то же время мы продолжаем проводить инспекции и на будущей неделе Комиссия посетит еще один регион Казахстана.

— Что ПФЛК планирует делать дальше, чтобы исправить ситуацию с невысоким качеством покрытий на стадионах Казахстана?

— Мы понимаем, что, просто закрыв стадионы, не решить проблемы качества газонов. Нашим следующим шагом станет образовательная программа для агрономов. Будет организован семинар для всех сотрудников стадионов, кто ответственен за содержание поля, уход за ним. Достигнута договоренность с главным специалистом по газону Центрального стадиона Алматы, баз и академий «Кайрата» о проведении лекций и обмене опыта с коллегами. По ходу наших поездок стало ясно, что газоны приходят в негодность по причине их неверной эксплуатации. Поэтому сейчас очень важно переучить людей, объяснить им, как и с помощью чего реально продлить срок жизни футбольного поля.

— Что еще из пунктов развития значится в ближайшей перспективе у ПФЛК?

— В планах проведение семинара для маркетологов. А позднее собираемся отправить лучших специалистов по маркетингу из наших клубов для обмена опытом в Москву. Уже достигнута предварительная договоренность с «Локомотивом». Если от пресс-служб клубов нам удается добиться оперативной и регулярной работы за счет исполнения требований Технического регламента ПФЛК, то в направлении маркетинга необходимо активизировать деятельность наших членов.

Напомним, что матчи 12-го тура КПЛ пройдут 14 мая.