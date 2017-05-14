Всего на четыре очка «Зирка» отстает от «Ворсклы», в то же время полтавчанам не хватает три пункта, чтобы догнать «Сталь». Эти три команды борются за лидерство в Группе 2, и соперничество это обещает быть очень интересным и зрелищным, поскольку груза ответственности за результат у коллективов нет. Однако первое место во втором сикстете это, во-первых, престижно, а во-вторых, может добавить командам уверенности уже для борьбы в следующем сезоне.

В разных настроениях подходят к очному матчу соперники. «Ворскла» в прошлом туре на выезде добыла тяжелую победу над «Волынью», которая уже прощается с элитным первенством. А «Зирка» сыграла вничью с еще одним претендентом на вылет из УПЛ — «Днепром», и матч этот также был очень непростым для кропивничан. Хотя есть и хорошие новости из расположения «Зирки» — Роман Монарев избавился от приставки и.о. и теперь официально назначен главным тренером команды.

Лига Пари-Матч. 29-й тур.

14 мая. Полтава. Стадион «Ворскла».

«Ворскла» (Полтава) 14:00 «Зирка» (Кропивницкий).

Телетрансляция — канал Футбол 2.

АРБИТРЫ

Главный арбитр — Александр Головков (Луганская обл.).

Ассистенты — Ярослав Трехлеб (Днепр), Виталий Сухин (Одесса).

Четвертый арбитр — Юрий Грисьо (Львов).

Наблюдатель арбитража — Игорь Хиблин (Хмельницкий).

ТРАВМЫ

Артур Загорулько.

Максим Ковалев.

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

нет.

нет.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В восьми последних матчах между «Ворсклой» и «Зиркой» было забито всего 11 голов. Всего же команды в очных противостояниях в среднем забивают 2,05 мяча за игру. В чемпионате Украины «Ворскла» последний раз обыгрывала «Зирку» еще в 2003-м году. Крупную победу в матчах между соперниками фиксировали только один раз в истории — в 1997-м году полтавчане разгромили кропивничан 3:0. Хотя обычно матчи между соперниками проходят в равной и неуступчивой борьбе. В 2017-м году во всех гостевых матчах «Зирка» набрала только одно очко (ничья все с той же «Ворсклой» 0:0), проиграв в четырех других матчах и не забив ни одного мяча на полях своих соперников. В четырех последних домашних играх «Ворскла» добыла две победы и дважды сыграла вничью, не пропустив при этом ни одного мяча. В 2017-м году полтавчане забили всего девять голов в 10 матчах — это один из самых низких показателей в УПЛ.

СТАТИСТИКА

Ворскла — Зирка.

Всего сыграно 17 матчей: 7 побед у полтавчан, 4 ничьи, 6 побед у кропивничан.

Общий счет — 19:16.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Можно ожидать, что после победы над «Волынью» у Сачко в стартовом составе будут минимальные изменения. Наверняка, Шуст сыграет в воротах, а Чеснаков и Чижов будут задействованы в центре обороны. Фланги будут отданы на откуп Пердуте и Ребенку, а в средней части поля сыграют Кравченко, Скляр и Шарпар. Атакующую ось сформируют Мякушко, Хлебас и, возможно, Одарюк снова будет выдвинут на острие. Если не будет проблем со здоровьем у Загорулько, можно ожидать его выход на поле, как минимум во втором тайме.

У «Зирки» место в воротах займет Паст, а в защитной линии сыграют Перейра, Кучеренко и Фатеев. Фланги под свой контроль возьмут Полегенько и Попов, а в опорной зоне будут действовать Драченко и Загальский, которые очень хорошо себя проявили в игре с «Днепром». На позиции центрфорварда сыграет либо Ситало, либо Эсеола, а помогать из глубины нападающему будут Билоног и Дришлюк.