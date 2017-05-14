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14 мая 2017, 9:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной

Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной, утверждает авторитетный портал Footyheadlines.

По данным источника, в таком дизайне будет выполнен выездной комплект формы мадридского клуба на сезон-2017/18.

Форма будет полностью черной, единственная деталь — наличие диагональной маркировки. На обратной стороне футболки нет маркировки, эта сторона представляет собой сплошной черный цвет.

Руководство «Королевского клуба» рассчитывает, что новая черная футболка «Реала» станет хитом среди болельщиков клуба.

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