Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной
Новая форма «Реала» может быть полностью чёрной, утверждает авторитетный портал Footyheadlines.
По данным источника, в таком дизайне будет выполнен выездной комплект формы мадридского клуба на сезон-2017/18.
Форма будет полностью черной, единственная деталь — наличие диагональной маркировки. На обратной стороне футболки нет маркировки, эта сторона представляет собой сплошной черный цвет.
Руководство «Королевского клуба» рассчитывает, что новая черная футболка «Реала» станет хитом среди болельщиков клуба.
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