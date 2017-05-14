Каньяс с АПОЭЛом стал чемпионом Кипра
Кипрский АПОЭЛ, в составе которого на правах аренды выступает полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, выиграл национальное первенство, сообщает Sports.kz.
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В матче 35-го тура АПОЭЛ в гостях обыграл «Омонию» — 3:1. В составе победителей отличились Эфстатиос Алонефтис (38-я минута), Пьерос Сотириу (64-я, с пенальти) и Вагнер (92-я). У хозяев голом отметился Мэтт Дербишир (9-я).
Таким образом, за тур до финиша чемпионата АПОЭЛ набрал 79 очков и стал недосягаем для своего главного преследователя — АЕКа (73 очка).
Это чемпионство стало 26-м для клуба из Никосии.
В составе АПОЭЛа в нынешнем сезоне Каньяс провел 17 матчей и забил 1 гол.
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