Каньяс с АПОЭЛом стал чемпионом Кипра

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В матче 35-го тура АПОЭЛ в гостях обыграл «Омонию» — 3:1. В составе победителей отличились Эфстатиос Алонефтис (38-я минута), Пьерос Сотириу (64-я, с пенальти) и Вагнер (92-я). У хозяев голом отметился Мэтт Дербишир (9-я).



Таким образом, за тур до финиша чемпионата АПОЭЛ набрал 79 очков и стал недосягаем для своего главного преследователя — АЕКа (73 очка).



Это чемпионство стало 26-м для клуба из Никосии.



В составе АПОЭЛа в нынешнем сезоне Каньяс провел 17 матчей и забил 1 гол.