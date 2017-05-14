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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29733667/
14 мая 2017, 8:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

Руководство лондонского «Челси» готово предложить главному тренеру команды Антонио Конте зарплату более £ 7,5 млн (€ 8,8 млн) в год, чтобы оставить его в клубе на следующий сезон и компенсировать интерес «Интера» к итальянскому специалисту.

Руководство лондонского <span class=error>Челси</span> готово предложить главному тренеру команды <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> зарплату более £ 75 млн (€ 88 млн) в год чтобы оставить его в клубе на следующий сезон и компенсировать интерес <span class=error>Интера</span> к итальянскому специалисту. Увеличить
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Переговоры начнутся после финала Кубка Англии, в котором 27 мая «Челси» сыграет с «Арсеналом». Об этом сообщает The Guardian.

В случае подписания контракта на этих условиях Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Челси» и обгонит Жозе Моуринью, который в 2015 году зарабатывал £ 7,5 млн в год.

Издание сообщает также, что Конте в случае обсуждения новой сделки будет требовать от руководства «Челси» расширить тренерский штаб клуба за счёт итальянских специалистов, а также попросит увеличить трансферный бюджет до £ 200 млн (€ 235 млн).

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