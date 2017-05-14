«Челси» готов сделать Конте самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

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Переговоры начнутся после финала Кубка Англии, в котором 27 мая «Челси» сыграет с «Арсеналом». Об этом сообщает The Guardian.

В случае подписания контракта на этих условиях Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Челси» и обгонит Жозе Моуринью, который в 2015 году зарабатывал £ 7,5 млн в год.

Издание сообщает также, что Конте в случае обсуждения новой сделки будет требовать от руководства «Челси» расширить тренерский штаб клуба за счёт итальянских специалистов, а также попросит увеличить трансферный бюджет до £ 200 млн (€ 235 млн).