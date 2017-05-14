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14 мая 2017, 8:00 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

На матче «Шахтер» — «Акжайык» состоится церемония завершения карьеры лучшего бомбардира 2003 года

За полчаса до начала матча 12-го тура премьер-лиги «Шахтер» — «Акжайык» пройдет торжественная церемония завершения игровой карьеры бывшего бомбардира, а ныне ассистента главного тренера карагандинского «Шахтера» Андрея Финонченко, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Сама игра начнется в 16:00 по времени Астаны. Увеличить
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Андрей Финонченко является воспитанником карагандинского футбола и всю профессиональную карьеру провел исключительно за родной «Шахтер» (402 матча, 103 гола). За сборную Казахстана отыграл 20 встреч, отметился пятью голами.

Достижения: «Лучший футболист чемпионата-2013», «Лучший бомбардир чемпионата-2003», «Лучший нападающий чемпионата-2013». Чемпион страны (2011, 2012), Обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана (2013).

В феврале 2017 года объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста и вошел в тренерский штаб Алексея Еременко.

Перед матчем с «Акжайыком» карагандинский клуб в таблице занимает последнее 12-е место. В текущем чемпионате «горняки» одержали всего одну победу при трех ничьих и шести поражениях.

Отметим, что матч в Караганде начнется в 16:00 по времени Астаны.

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