На матче «Шахтер» — «Акжайык» состоится церемония завершения карьеры лучшего бомбардира 2003 года
За полчаса до начала матча 12-го тура
премьер-лиги «Шахтер» — «Акжайык» пройдет торжественная церемония завершения игровой карьеры бывшего бомбардира, а ныне ассистента главного тренера карагандинского «Шахтера» Андрея Финонченко, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Андрей Финонченко является воспитанником карагандинского футбола и всю профессиональную карьеру провел исключительно за родной «Шахтер» (402 матча, 103 гола). За сборную Казахстана отыграл 20 встреч, отметился пятью голами.
Достижения: «Лучший футболист чемпионата-2013», «Лучший бомбардир чемпионата-2003», «Лучший нападающий чемпионата-2013». Чемпион страны (2011, 2012), Обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана (2013).
В феврале 2017 года объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста и вошел в тренерский штаб Алексея Еременко.
Перед матчем с «Акжайыком» карагандинский клуб в таблице занимает последнее 12-е место. В текущем чемпионате «горняки» одержали всего одну победу при трех ничьих и шести поражениях.
Отметим, что матч в Караганде начнется в 16:00 по времени Астаны.