Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»
Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в «Интер», несмотря на крупное предложение от китайского «Хэбэй Форчун». Об этом сообщает испанская Marca.
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За Пепе боролись клубы из Франции и Англии. Одним из главных претендентов на 34-летнего защитника был «ПСЖ», однако португалец решил согласиться на предложение итальянского клуба.
По информации издания, Пепе попрощается с командой после финала в Кардиффе.
Добавим, что Пепе провел в «Реале» десять лет, за это время дважды выиграв с командой Лигу чемпионов.
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