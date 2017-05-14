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14 мая 2017, 0:31 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»

Защитник мадридского «Реала» Пепе летом перейдет в «Интер», несмотря на крупное предложение от китайского «Хэбэй Форчун». Об этом сообщает испанская Marca.

Защитник мадридского Реала <span class=error>Пепе</span> летом перейдет в <span class=error>Интер</span> несмотря на крупное предложение от китайского Хэбэй <span class=error>Форчун</span>. Об этом сообщает испанская Marca. Увеличить
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За Пепе боролись клубы из Франции и Англии. Одним из главных претендентов на 34-летнего защитника был «ПСЖ», однако португалец решил согласиться на предложение итальянского клуба.

По информации издания, Пепе попрощается с командой после финала в Кардиффе.

Добавим, что Пепе провел в «Реале» десять лет, за это время дважды выиграв с командой Лигу чемпионов.

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