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14 мая 2017, 0:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Очоа пропустил 80-й гол в сезоне, установив рекорд ла лиги

Вратарь «Гранады» Гильермо Очоа пропустил 80 голов в 37 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне.

Вратарь Гранады <span class=error>Гильермо</span> <span class=error>Очоа</span> пропустил 80 голов в 37 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. Увеличить
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Голкипер сборной Мексики установил антирекорд ла лиги, на 1 мяч превзойдя достижение Иньяки Аиспуруа, который пропустил 79 мячей в сезоне-1995/96.

«Гранада» за тур до конца занимает последнее место в турнирной таблице и досрочно вылетела из элитного дивизиона. Один из лучших голкиперов чемпионата мира-2014 перешел в «Гранаду» из «Малаги» на правах аренды перед стартом сезона.

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