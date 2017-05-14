Очоа пропустил 80-й гол в сезоне, установив рекорд ла лиги

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Голкипер сборной Мексики установил антирекорд ла лиги, на 1 мяч превзойдя достижение Иньяки Аиспуруа, который пропустил 79 мячей в сезоне-1995/96.

«Гранада» за тур до конца занимает последнее место в турнирной таблице и досрочно вылетела из элитного дивизиона. Один из лучших голкиперов чемпионата мира-2014 перешел в «Гранаду» из «Малаги» на правах аренды перед стартом сезона.