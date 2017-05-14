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14 мая 2017, 0:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Деулофеу на 88-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» упустила победу над «Миланом» в матче 36-го тура итальянской Серии А.

<span class=error>Аталанта</span> упустила победу над Миланом в матче 36-го тура итальянской Серии А. Увеличить
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Встреча проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1.

Безвыигрышная серия россонери в турнире достигла отметки в пять матчей. Единственный гол хозяев на исходе первого тайма забил Андреа Конти. На 87-й минуте Херард Деулофеу провел ответный мяч.

«Аталанта» (66 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущего четвертым «Лацио» на четыре балла. «Милан», имеющий в активе 60 очков, находится на шестой строчке.

«Аталанта» обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Европы.

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Сильвио Берлускони: Продал «Милан» китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам

Сильвио Берлускони: Продал «Милан» китайцам, потому что не доверяю итальянским бизнесменам

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони подчеркнул, что принял решение продать клуб китайским инвесторам, потому что не нашел достойных кандидатов в Италии. Берлускони владел «Миланом» с 1986 года, а сделка по передаче китайцам была завершена 13 апреля этого года.
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