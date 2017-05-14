Гол Деулофеу на 88-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Аталантой»

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Встреча проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1.

Безвыигрышная серия россонери в турнире достигла отметки в пять матчей. Единственный гол хозяев на исходе первого тайма забил Андреа Конти. На 87-й минуте Херард Деулофеу провел ответный мяч.

«Аталанта» (66 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущего четвертым «Лацио» на четыре балла. «Милан», имеющий в активе 60 очков, находится на шестой строчке.

«Аталанта» обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Европы.