Гол Деулофеу на 88-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Аталантой»
«Аталанта» упустила победу над «Миланом» в матче 36-го тура итальянской Серии А.
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Встреча проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счетом 1:1.
Безвыигрышная серия россонери в турнире достигла отметки в пять матчей. Единственный гол хозяев на исходе первого тайма забил Андреа Конти. На 87-й минуте Херард Деулофеу провел ответный мяч.
«Аталанта» (66 очков) занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, отставая от идущего четвертым «Лацио» на четыре балла. «Милан», имеющий в активе 60 очков, находится на шестой строчке.
«Аталанта» обеспечила себе место в групповом этапе Лиги Европы.
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