Футболист «Барселоны» Пике госпитализирован из-за проблем с желудком
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике госпитализирован с вирусом желудочного гриппа. Об этом сообщает испанское издание AS.
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Пике попал в больницу в субботу
30-летний защитник провел в текущем сезоне 40 матчей, в которых забил три мяча. «Барселона» имеет поровну очков с «Реалом» и занимает первое место за счет разницы забитых и пропущенных мячей, но у мадридского клуба игра в запасе.
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