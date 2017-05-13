Футболист «Барселоны» Пике госпитализирован из-за проблем с желудком

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Пике попал в больницу в субботу из-за общего недомогания, позже медицинское обследование выявило вирус желудочного гриппа. Отмечается, что футболист не сможет принять участия в воскресном матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

30-летний защитник провел в текущем сезоне 40 матчей, в которых забил три мяча. «Барселона» имеет поровну очков с «Реалом» и занимает первое место за счет разницы забитых и пропущенных мячей, но у мадридского клуба игра в запасе.