АНГЛИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕНАЛЬТИ МАХРЕЗА, ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОЛ САНЧЕСА

«Манчестер Сити» — «Лестер» — 2:1 (Сильва, 29. Габриэл Жезус, 36, с пенальти — Окадзаки, 42).

На очередную дуэль с неудобными для «горожан» «лисами» Хосеп Гвардьола впервые в этом сезоне выставил тот же состав, что начинал игру предыдущего тура и разорвал в клочья оборону «Кристал Пэлас». И впрямь, зачем чинить то, что работает? Вот и сегодня, как неделю назад, счет открыл Сильва, и на сей раз его гол вызвал жаркие протесты гостей, обращавших внимание на забравшегося в офсайд Стерлинга. Рахим, правда, вратарю не мешал, а новые вопросы к арбитру возникли после перерыва, когда рефери не наказал даже желтой карточкой Фернандинью, чей локоть оставил след на лице Олбрайтона.

Дискуссий не вызвал лишь пенальти в ворота гостей — уж слишком очевидным был фол на Сане. Гол же Габриэла Жезуса оказался примечателен не только благодаря высочайшему КПД бразильца, но и тому, что «Сити» забил в этом чемпионате 72-й мяч, превзойдя результат прошлого сезона. «Лестер», у которого больше всех передач отдал голкипер Шмайхель (45!), хватило лишь на потрясающий удар с лета в исполнении не отличавшегося с декабря Окадзаки. Тем не менее, гости могли избежать антирекордного для победителя предыдущего чемпионата 17-го поражения, однако в решающий момент Махреза подвели дождливая погода и газон. Исполняя 11-метровый, алжирец поскользнулся и удивительным образом отправил мяч в сетку… вторым касанием. Естественно, взятие ворот отменили, и у одной из звезд «Лестера», как и у Бентеке, стало два нереализованнных за сезон пенальти. «Ман Сити», между тем, как минимум на сутки сместил с третьего места «Ливерпуль» и удерживает на дистанции «Арсенал».

«Стоук Сити» — «Арсенал» — 1:4 (Крауч, 67 — Жиру, 42, 80. Езил, 55. Алексис Санчес, 76).

Долгожданная победа Арсена Венгера над Жозе Моуринью и успешная поездка в середине недели в Саутгемптон вернули «канониров» в гонку за любимым четвертым местом и путевкой в Лигу чемпионов. В субботу на их пути оказался наставник «гончаров» Марк Хьюз, не проигрывавший «Арсеналу» восемь подряд домашних матчей с пятью разными командами! Прямо противоположной оказалась статистика у проводившего 450-й поединок в профессиональной карьере Глена Джонсона: он никогда не побеждал, выходя против лондонцев в стартовом составе. А еще защитник оказался не единственным юбиляром вечера — голкипер гостей Петр Чех появился на поле в 400-м матче в премьер-лиге.

Работой его в первом тайме не нагружали, тогда как противоположные ворота спасали и Батленд, и штанга. Когда же «Арсенал» после отбора в центре поля провел стремительную атаку, и лучший защитник-ассистент чемпионата Бельерин выкатил мяч Жиру, не спасло бы даже стихийное бедствие. Так француз шестой сезон подряд записал на своей счет не менее 15 голов, а лондонцы впервые за всю историю визитов в Стоук сумели открыть счет. Играть же против уступающего в классе и вынужденного рваться вперед соперника команда Венгера обожает. Судя по эмоциям на скамейке, француз испытал восторг от смены ролей своих подопечных, когда Санчес отдал изумительную передачу на удвоившего счет Езила. Отличившийся в восьмой раз немец проводит свой самый результативный английский сезон, а чилиец стал первым в чемпионате футболистом с двузначным числом мячей и голевых передач.

Хьюзу пришлось доставать из рукава самый большой, как в прямом, так и в переносном смысле, козырь в лице Крауча. Для этого гиганта «Арсенал» — любимый клиент, и девятый за карьеру гол «канонирам» ждать себя не заставил. Чаще лондонцев огорчали только Руни и Фаулер — 11 и 10 раз соответственно. Но в данном случае горевать им не пришлось. Санчес отправил хозяев в нокдаун, а Жиру уже нокаутировал. Алексис при этом отпраздновал 50-е взятие ворот в матчах премьер-лиги, а чаще него за сезон на чужих полях забивал только Кевин Филлипс в турнире-1999/2000 (16 против 15). Еще к более давней истории заставил обратиться пятый в чемпионате выезд не менее чем с четырьмя результативными атаками: в прошлый раз столь же агрессивно «Арсенал» играл в турнире-1936/37 — ровно 80 лет назад. Неудивительно, что Венгера провожали овацией, а тренер аплодировал трибунам. Снова идиллия? Дождемся отложенного матча с «Сандерлендом» и заключительного тура. Сейчас отставание от «Ливерпуля» составляет одно очко.

ГЕРМАНИЯ

ТРИЛЛЕР В ЛЕЙПЦИГЕ, ИЗБИЕНИЕ В БРЕМЕНЕ

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 4:5 (Забитцер, 2. Вернер, 29, с пенальти, 65. Поульсен, 47 — Левандовски, 17, с пенальти, 83. Тиагу Алькантара, 60. Алаба, 90+1. Роббен, 90+5).

«Быкам» хотелось поквитаться с чемпионом за предновогоднее унижение в Мюнхене, а некоторым поклонникам «Баварии» не хотелось ничего. В знак протеста против хозяев «Лейпцига» они проигнорировали выезд. Ох, зря! Конечно, поначалу поклонников гостей расстроили и два голевых паса лучшего распасовщика в чемпионатах «большой пятерки» Форсберга (всего 18), и дубль лучшего немецкого бомбардира Вернера (21 мяч). Однако даже когда все шло под диктовку соперника, повод для гордости дал 150-й гол Левандовски в бундеслиге.

Из действующих футболистов больше поляка забили только Писарро и Гомес, и это достижение перевесило многое. За исключением, пожалуй, фантастического сюжета игры. Впервые с января 2015 года пропустив в национальном чемпионате четыре мяча и уступая 2:4, «Бавария» победила! Начало мюнхенскому чуду, естественно, положил Левандовски. Преуспев на добивании после попадания Роббена в перекладину, голеадор повторил рекорд легендарного Герда Мюллера и забил три десятка голов в двух чемпионатах подряд. На первой добавленной минуте очередной шедевр при исполнении штрафного сотворил Алаба, а на пятой что-то невероятное сотворил Роббен. Мы уже видели десятки его сольных проходов, но он не перестает удивлять. Как и «Бавария», потому что восемь за сезон голов после 90-й минуты — не просто рекорд. Это фантастика! С этим согласен и Карло Анчелотти.

«Аугсбург» — «Боруссия» Д — 1:1 (Финнбогасон, 28 — Обамеянг, 32).

Став фаворитом в борьбе за третье место, «шмели» подарили своим поклонникам не только радость, но и тревогу за будущее, в котором, возможно, не найдется места Томасу Тухелю. Команде это, похоже, также передалось, и в дебюте сражающиеся за выживание хозяева выглядели предпочтительнее. Гол использовавшего второй по счету стопроцентный момент Финнбогасона выглядел закономерно, но не так страшно, как травма полузащитника «Боруссии» Вайгля. Футболист покидал поле на носилках, не сдерживая слез. Позднее у него диагностировали перелом лодыжки, что оставит Юлиана без футбола на 3−4 месяца.

И все же собственный статус и класс помогли дортмундцам прийти в себя и взять игру под контроль. Отыгрались гости довольно быстро и легко, а оставшемуся перед воротами Обамеянгу оставалось лишь подставить ногу под удар Кагавы. Однако большую часть второго тайма гости безуспешно пытались еще раз поразить ворота творившего на последнем рубеже чудеса Луте и довольствовались ничьей. Ее им хватило для сохранения третьей строчки, гарантирующей место в групповом турнире Лиги чемпионов. Теперь через неделю требуется обыграть «Вердер», а в Аугсбурге почти праздник. Прямого вылета не будет, но риск попадания в «стыки» с учетом предстоящего визита к «Хоффенхайму» сохраняется.

«Вердер» — «Хоффенхайм» — 3:5 (Гебреселассие, 59. Баргфреде, 86. Бауэр, 90 — Салаи, 7. Крамарич, 11, 49. Цубер, 40. Бичакчич, 51).

В параллельном матче преследовавшие Дортмунд «деревенские» играли в Бремене с едва ли не самой яркой командой весенней части чемпионата, которая не только сражается за место в Лиге Европы, но и не проигрывала подопечным Юлиана Нагельсманна на протяжении двенадцати матчей. Исправлять эту статистику гости принялись столь рьяно, что к перерыву никаких сомнений в их победе не осталось. Мастерски исполнил обводящий удар под дальнюю штангу бывший полузащитник ЦСКА Цубер, играющий теперь флангового защитника и идеально вписавшийся бы в схемы Виктора Гончаренко. Разбушевавшийся «Хоффенхайм» и во втором тайме продолжил методично уничтожать бременскую оборону. Особенно усердствовал Крамарич — первый хорват, забивший в немецком чемпионате 15 мячей после подвигов четырехлетней давности в исполнении Манджукича. «Вердер» устроил нечто вроде погони, однако он — не «Бавария». Еврокубки теперь иллюзия, а «деревенские» при равном количестве очков уступают Дортмунду по дополнительным показателям.

ПОРТУГАЛИЯ

«БЕНФИКА» — ЧЕМПИОН

«Бенфика» — «Гимарайнш» — 5:0 (Серви, 11. Хименес, 16. Пицци, 37. Жонас, 44, 67, с пенальти).

Получив в этом сезоне невиданное количество подарков от главного конкурента «Порту», который только в последних четырех турах ухитрился сделать три ничьих с середняками турнира, «орлы» без лишней нервотрепки оформили свое 36-е по счету и четвертое подряд чемпионство. Такой серии у клуба прежде не было. В субботу на «Да Луж» пожаловала четвертая команда чемпионата, которая уже забронировавшая себе путевку в Лигу Европы, но в этом сезоне «всухую» проиграла «Бенфике» и в первенстве, и в Кубке лиги.

В честь праздника ее превратили в грушу для битья, а самый красивый удар по ней нанес пропустивший значительную часть сезона Жонас. Лучший снайпер прошлого чемпионата из-за штрафной элегантно забросил мяч за шиворот вратарю. Торжества удались на славу, хотя Руй Виториа вел себя довольно сдержанно, понимая: произошло то, что и должно было случиться. Конкурентов у «Бенфики» на данный момент нет, несмотря на рекорды непробиваемости Касильяса в воротах «Порту» и фантастическую результативность Доста в атаке «Спортинга».

ЦИФРЫ ДНЯ

5 команд забили в чемпионате Англии больше 70 голов. Подобного не было с сезона-1905/06, когда отличились шесть участников турнира.

14 точных ударов головой нанесли в этом сезоне игроки «Майнца», не имеющие в этом компоненте равных в текущем чемпионате Германии.

19 очков, потерянных «Фенербахче» на своем поле, — худший результат стамбульцев в этом веке.

25 официальных матчей с начала года провел голкипер «Шальке» Ральф Ферманн — самый часто играющий футболист бундеслиги.

72 гола — рекорд сезонной результативности «Лацио» в серии А.

80 пропущенных вратарем «Гранады» Гильермо Очоа голов — новый антирекорд ла лиги. Предыдущий держался с сезона-1995/96. При этом голкипер является самым спасающим стражем ворот в чемпионатах «большой пятерки», парировав уже 161 удар.

200-й гол японских футболистов в бундеслиге забил нападающий «Майнца» Муто.