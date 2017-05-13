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13 мая 2017, 23:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Хаджи привёл «Вииторул» к чемпионству в Румынии

Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи привёл «Вииторул» к чемпионству в Румынии.

<nobr>Экс-игрок</nobr> Реала и Барселоны Георге Хаджи привёл Вииторул к <span class=error>чемпионству</span> в Румынии. Увеличить
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В заключительном туре плей-офф чемпионов «Вииторул» победил ЧФР «Клуж» на своем поле со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Габриэль Янку.

В другом матче «Стяуа» дома разгромил «Университатю» (3:0). Дубль оформил Денис Алибек, один мяч забил Антонио Яколиш.

«Вииторул» и «Стяуа» набрали по 44 очка, но клуб из Констанцы оказался выше по дополнительным показателям.

«Вииторул» впервые стал чемпионом Румынии. Лидером по количеству титулов остается «Стяуа» (26).

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