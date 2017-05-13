«Фенербахче» с Нойштедтером проиграл команде Это’О
В матче 31-го тура чемпионата Турции «Фенербахче» на своем поле уступил «Антальяспору» — 0:1.
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Все 90 минут на поле у стамбульцев провел защитник сборной России Роман Нойштедтер, отметившись желтой карточкой. У гостей в старте вышел
В другом поединке «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с «Аданаспором» (1:1). Результативной передачей у гостей отметился бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндой. Его команда занимает пятую строчку в таблице. «Аданаспор» идет последним.
Чемпионат Турции.
31-й тур.
«Фенербахче» — «Антальяспор» — 0:1 (0:0).
Гол: Кадах, 47.
«Аданаспор» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:1).
Голы: Языджи, 20 (0:1). Ренан, 31 (1:1).
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