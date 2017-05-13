«Фенербахче» с Нойштедтером проиграл команде Это’О

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Все 90 минут на поле у стамбульцев провел защитник сборной России Роман Нойштедтер, отметившись желтой карточкой. У гостей в старте вышел экс-форвард «Баварии», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О. Его команда идет на шестом месте в турнирной таблице. «Фенер» остался третьим.

В другом поединке «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с «Аданаспором» (1:1). Результативной передачей у гостей отметился бывший нападающий «Локомотива» Даме Ндой. Его команда занимает пятую строчку в таблице. «Аданаспор» идет последним.

Чемпионат Турции.

31-й тур.

«Фенербахче» — «Антальяспор» — 0:1 (0:0).

Гол: Кадах, 47.

«Аданаспор» — «Трабзонспор» — 1:1 (1:1).

Голы: Языджи, 20 (0:1). Ренан, 31 (1:1).