«Бенфика» стала чемпионом Португалии в четвёртый раз подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 5:0.

Дубль оформил Жонас (второй мяч — с пенальти), по разу отличились Франко Серви, Рауль Хименес и Пицци.

«Бенфика» (81 очко) гарантировала себе победу в чемпионате Португалии. Идущий вторым «Порту» отстает от «орлов» на 8 баллов и, несмотря на игру в запасе, уже ни при каких обстоятельствах не сможет стать первым. «Витория Гимарайнш» (63 очка) — четвертая.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии в рекордный 36-й раз, выиграв турнир в 4-й раз подряд. У «Порту» 27 побед, у «Спортинга» — 18.