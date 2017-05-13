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13 мая 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» стала чемпионом Португалии в четвёртый раз подряд

«Бенфика» победила «Виторию Гимарайнш» в матче 33-го тура чемпионата Португалии.

<span class=error>Бенфика</span> победила <span class=error>Виторию</span> Гимарайнш в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Увеличить
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Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счетом 5:0.

Дубль оформил Жонас (второй мяч — с пенальти), по разу отличились Франко Серви, Рауль Хименес и Пицци.

«Бенфика» (81 очко) гарантировала себе победу в чемпионате Португалии. Идущий вторым «Порту» отстает от «орлов» на 8 баллов и, несмотря на игру в запасе, уже ни при каких обстоятельствах не сможет стать первым. «Витория Гимарайнш» (63 очка) — четвертая.

«Бенфика» стала чемпионом Португалии в рекордный 36-й раз, выиграв турнир в 4-й раз подряд. У «Порту» 27 побед, у «Спортинга» — 18.

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