«Арсенал» разгромил «Сток Сити» в чемпионате Англии по футболу, Жиру сделал дубль

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Встреча, прошедшая в субботу в Сток-он-Трент, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Оливье Жиру (42-я, 80-я минуты), еще по голу забили Месут Озил (55) и Алексис Санчес (76). У «Сток Сити» отличился Питер Крауч (67).

«Арсенал» с 69 очками за два матча до завершения чемпионата идет на 5-м месте в турнирной таблице, сохраняя шансы на Лигу чемпионов, «Сток Сити» (41 очко) — 13-й.