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13 мая 2017, 23:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» разгромил «Сток Сити» в чемпионате Англии по футболу, Жиру сделал дубль

Футболисты лондонского «Арсенала» разгромили «Сток Сити» в 37-м туре чемпионата Англии.

Футболисты лондонского Арсенала разгромили Сток Сити в 37-м туре чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Сток-он-Трент, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Оливье Жиру (42-я, 80-я минуты), еще по голу забили Месут Озил (55) и Алексис Санчес (76). У «Сток Сити» отличился Питер Крауч (67).

«Арсенал» с 69 очками за два матча до завершения чемпионата идет на 5-м месте в турнирной таблице, сохраняя шансы на Лигу чемпионов, «Сток Сити» (41 очко) — 13-й.

13.05.2017 19:30 основной раунд: 37-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 1:4 Арсенал
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Марк Хьюз Арсен Венгер
Голы
67′ Питер Крауч (М. Арнаутович) 25
12 Оливье Жиру (Э. Бельерин) 42′
11 Месут Езил (А. Санчес) 55′
7 Алексис Санчес (Э. Бельерин) 76′
12 Оливье Жиру (А. Рэмси) 80′
Составы
Джек Батленд 1
Эрик Питерс 3
Глен Джонсон 8
Бруну Мартинс Инди 15
Райан Шоукросс 17
Джефф Кэмерон 20
Глен Уилан 6
Джердан Шачири 22
60′ Джо Аллен 4
89′ Питер Крауч 25
81′ Марко Арнаутович 10
Рамадан Собхи 32
61′ Маме Бирам Диуф 18
Саидо Бераино 9
33 Петр Чех
6 Лоран Косьельни
16 Роб Холдинг 78′
18 Начо Монреаль
20 Шкодран Мустафи 28′
24 Эктор Бельерин
29 Гранит Джака
34 Франсис Кокелен
11 Месут Езил 83′
23 Дэнни Уэлбек
7 Алексис Санчес 77′
8 Аарон Рэмси
12 Оливье Жиру 84′
14 Тео Уолкотт
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
7 Угловые 6
13 Фолы 7
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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