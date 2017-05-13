Футболисты «Шахтера» разгромили «Черноморец» в матче чемпионата Украины
Донецкий «Шахтер» одержал победу над одесским «Черноморцем» в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Одессе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Шахтера». В составе победителей дубль оформил Густаво Бланко Лещук (37-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил игрок «Черноморца» Ризван Аблитаров (29).
«Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, набрал 78 очков. В активе «Черноморца», идущего шестым, 37 баллов.
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