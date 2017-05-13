Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29732099/
13 мая 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Шахтера» разгромили «Черноморец» в матче чемпионата Украины

Донецкий «Шахтер» одержал победу над одесским «Черноморцем» в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

Донецкий Шахтер одержал победу над одесским Черноморцем в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Одессе, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Шахтера». В составе победителей дубль оформил Густаво Бланко Лещук (37-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил игрок «Черноморца» Ризван Аблитаров (29).

«Шахтер», досрочно ставший чемпионом Украины, набрал 78 очков. В активе «Черноморца», идущего шестым, 37 баллов.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

Кабаева: даже успешная женщина должна понимать, что мужчина – это стержень

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч