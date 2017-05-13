В майских кущах

Из тех поединков, что в состоянии предложить отечественным любителям футбола 12 тур, особо можно выделить пару весьма принципиальных противостояний.



В столице, скажем, состоится тренерская дуэль болгарских специалистов: друзей, ученика и учителя — Станимира Стоилова и Димитара Димитрова. Дружины этих специалистов входят в лидирующую группу соревнования в сильнейшем дивизионе чемпионата нашей страны, и, конечно, ни тому, ни другому сопернику терять в очередной игровой день турнирные баллы никак не с руки. Можно предполагать, что слишком открытого футбола здесь болельщики не увидят. И, в то же самое время, посмотреть на поле, думается, будет на что. Если упорный поединок между «Астаной» и «Иртышом» победителя в итоге так и не выявит, то непредсказуемым такой исход вряд ли можно будет назвать.



Может быть, очные противостояния «Актобе» и «Тобола» и утратили свою былую жгучую принципиальность для нынешних футболистов этих команд, но для их болельщиков — точно нет. Не существует, кажется, для костанайских любителей футбола более сладкой победы их любимцев в КПЛ, чем над актюбинской дружиной. И — наоборот. В очередном рандеву этих двух команд «Актобе» поучаствует, лишившись незадолго до этого своего главного тренера. Как скажется это на игровом коллективе, предсказать непросто. В целом, «Тобол» на данный момент выглядит более конкурентоспособной боевой единицей, однако выиграть на поле у такого соперника костанайцам будет весьма непросто.



Очень интересным матчем представляется встреча «Атырау» и «Ордабасы» на поле нефтяников. Оба соперника почувствовали вкус побед и собираются продолжать выигрывать. Другое дело, что на футбольном поле сразу двух победителей не бывает — или один, или ни одного. Из этого и нужно исходить. Оппоненты по этой игре провели в среду достаточно непростые кубковые матчи, однако в воскресенье им для того, чтобы набрать очки в этой игре, вновь придется выложиться по полной. Объективно, южане, конечно, посильнее, однако для подопечных Сергея Павлова сейчас, похоже, авторитетов в футболе нет. Посмотрим, что из этого всего получится.



«Окжетпес» будет принимать гостей из южной столицы. Можно не сомневаться, что наставник кокшетауцев очень постарается придумать тактические уловки, которые помешают кайратовцам справиться с его подопечными. И легко гостям в любом случае в этой игре не будет. Вот только класс оппонентов по этому матчу, конечно, несопоставим. И «Кайрату» терять очки в чемпионате больше уже точно никак нельзя… В любом случае, «Окжетпес» очень постарается зацепиться здесь за турнирные баллы — в этом сомневаться не приходится.



После выхода в полуфинал национального Кубка на эмоциональном подъеме «Шахтер» на своем поле постарается справиться с «Акжайыком». Надо сказать, что сделать это будет не так уж и просто… В принципе, уральцы здесь и выиграть вполне в состоянии. Немало здесь будет зависеть от того, как настроят свои команды на этот матч их наставники. Предпочтение тут отдать кому-то тяжело. Даже с учетом проведения этой встречи в Караганде, «Шахтер» ее фаворитом точно не выглядит.



«Таразу» пора уже выигрывать в чемпионате. У «Кайсара» или у кого другого — не суть важно. Таразцам надо потихоньку отдавать долги своим поклонникам — и матч 12 тура КПЛ-2017 является достаточно удобным для этого случаем. «Волки», конечно, постараются продемонстрировать на чужой территории собственную кровожадность, однако у таразцев вполне достаточно сил, чтобы сладить с гостями.



Таким ожидается предстоящий тур. В котором без сюрпризов, безусловно, не обойдется.