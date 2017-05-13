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13 мая 2017, 22:27 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Зальцбург» в 11-й раз в своей истории стал чемпионом Австрии

Футболисты «Зальцбурга» обыграл «Рапид» в матче австрийской бундеслиги и досрочно, за три тура до конца чемпионата, обеспечили себе чемпионский титул.

Футболисты Зальцбурга обыграл Рапид в матче австрийской <span class=error>бундеслиги</span> и досрочно за три тура до конца чемпионата обеспечили себе чемпионский титул. Увеличить
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Встреча 33-го тура, прошедшая в субботу в Зальцбурге, завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0. На 73-й минуте отличился Валентин Лацаро.

Таким образом, «Зальцбург» набрал 72 очка. У ближайшего преследователя — «Аустрии» 57 очка и матч в запасе, однако, даже в случае победы, венский клуб уже не сможет догнать «быков». Для «Зальцбурга» этот титул стал 11-м в истории.

Зальцбург
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