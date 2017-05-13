«Зальцбург» в 11-й раз в своей истории стал чемпионом Австрии

Турнир в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана по футболу 2017 года продолжает идти полным ходом. Пока семь представителей этого дивизиона и одна команда Первой лиги бились в середине недели за выход в полуфинал Кубка страны, другие пять дружин КПЛ имели возможность чуть перевести дух. Пошло ли им это на пользу? Вот в это воскресенье и узнаем.