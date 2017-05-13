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13 мая 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» потерпел поражение в матче с «Фиорентиной»

В матче 36-го тура итальянской Серии A на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции «Фиорентина» принимала «Лацио».

В матче 36-го тура итальянской Серии A на стадионе <span class=error>Артемио</span> Франки во Флоренции Фиорентина принимала <span class=error>Лацио</span>. Увеличить
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Римская команда потерпела поражение со счётом 2:3.

На 55-й минуте Бальде Кейта вывел гостей вперёд, а на 67-й минуте счёт сравнял Хоума Бабакар. Шесть минут спустя в счёте повели уже «фиалки» — отличился Никола Калинич. На 76-й минуте собственные ворота поразил Кристиано Ломбарди. «Лацио» сумел в дальнейшем отыграть лишь один мяч — на 81-й минуте это сделал Алессандро Мургиа.

В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (59 очков) располагается на седьмой строчке, а «Лацио» (70) — на четвёртой.

13.05.2017 19:00 основной раунд: 36-й тур Artemio Franchi
Фиорентина 3:2 Лацио
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Соуза Паулу Симоне Индзаги
Голы
67′ Хума Бабакар (М. Весино) 30
73′ Никола Калинич 9
76′ Кристиано Ломбарди 25
14 Бальде Кейта (Р. Луис Альберто) 55′
96 Алессандро Мурджа (Р. Луис Альберто) 81′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 12
Себастьен Де Майо 4
26′ Давиде Астори 13
Ненад Томович 40
Матиас Весино 8
90′ Борха Валеро 20
Федерико Бернардески 10
Хума Бабакар 30
65′ Максимилиано Оливера 15
Карлос Санчес 6
65′ Себастьян Кристофоро 19
Никола Калинич 9
65′ Федерико Кьеза 25
Кристиан Тельо 16
1 Томас Стракоша
2 Уэсли Худт 90+3′
4 Патрисио Габаррон
15 Бартоломеу Жакинту Баштуш
26 Штефан Раду 64′
16 Марко Пароло 26′
18 Ромеро Луис Альберто
96 Алессандро Мурджа
6 Джордан Лукаку 49′
25 Кристиано Ломбарди
9 Филип Джорджевич 71′
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон
14 Бальде Кейта 71′
17 Чиро Иммобиле
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 5
4 Угловые 6
14 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Доменико Чели (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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