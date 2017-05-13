«Лацио» потерпел поражение в матче с «Фиорентиной»

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Римская команда потерпела поражение со счётом 2:3.

На 55-й минуте Бальде Кейта вывел гостей вперёд, а на 67-й минуте счёт сравнял Хоума Бабакар. Шесть минут спустя в счёте повели уже «фиалки» — отличился Никола Калинич. На 76-й минуте собственные ворота поразил Кристиано Ломбарди. «Лацио» сумел в дальнейшем отыграть лишь один мяч — на 81-й минуте это сделал Алессандро Мургиа.

В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (59 очков) располагается на седьмой строчке, а «Лацио» (70) — на четвёртой.