Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29731795/
13 мая 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Митрюшкин провёл сухой матч в составе «Сьона», победившего вдесятером

В матче 32-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, на своём поле со счётом 2:0 обыграл «Лугано».

В матче 32-го тура швейцарской <span class=error>Суперлиги</span> <span class=error>Сьон</span> за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин на своём поле со счётом 2:0 обыграл <span class=error>Лугано</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

21-летний Митрюшкин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на то что в конце первого тайма «Сьон» остался вдесятером.

Голами в составе хозяев поля отметился Мусса Конате, открывший счёт на 13-й минуте и реализовавший пенальти на 88-й.

В таблице швейцарского первенства команда Митрюшкина располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 11 очков.

Сьон
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Заря» обыграла «Александрию» в матче Премьер-лиги

«Заря» обыграла «Александрию» в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала «Александрию» и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото