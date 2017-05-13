Митрюшкин провёл сухой матч в составе «Сьона», победившего вдесятером
В матче 32-го тура швейцарской Суперлиги «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, на своём поле со счётом 2:0 обыграл «Лугано».
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21-летний Митрюшкин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на то что в конце первого тайма «Сьон» остался вдесятером.
Голами в составе хозяев поля отметился Мусса Конате, открывший счёт на 13-й минуте и реализовавший пенальти на 88-й.
В таблице швейцарского первенства команда Митрюшкина располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 11 очков.