Митрюшкин провёл сухой матч в составе «Сьона», победившего вдесятером

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21-летний Митрюшкин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, несмотря на то что в конце первого тайма «Сьон» остался вдесятером.

Голами в составе хозяев поля отметился Мусса Конате, открывший счёт на 13-й минуте и реализовавший пенальти на 88-й.

В таблице швейцарского первенства команда Митрюшкина располагается на третьей строчке, отставая от идущего вторым «Янг Бойз» на 11 очков.